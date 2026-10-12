कागजों तक सिमटी जीवाजी विश्वविद्यालय की प्लेसमेंट सेल, 6 साल से कैंपस में नहीं आई कोई कंपनी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। जीवाजी विश्वविद्यालय परिसर में एक ओर जहां रोजगारोन्मुखी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय की प्लेसमेंट सेल केवल कागजों तक ही सीमित होकर रह गई है। स्थिति यह है कि कागजों में भले ही प्लेसमेंट प्रभारी नियुक्त किए गए हों, लेकिन जमीनी स्तर पर इस सेल के माध्यम से छात्रों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण युवा भटकने को मजबूर हैं।

छात्रों का कहना है कि प्लेसमेंट सेल के सुचारू रूप से कार्य न करने का सबसे बड़ा कारण प्रशासनिक इच्छाशक्ति की कमी और पदों का गलत संयोजन है। जिस अधिकारी को प्लेसमेंट सेल का प्रभारी बनाया गया है, उनके पास निजी महाविद्यालयों की संबद्धता और मान्यता तय करने जैसा बेहद संवेदनशील और व्यस्त कार्यभार भी है। ऐसे में मान्यता और संबद्धता से जुड़े भारी-भरकम कार्यों के दबाव के चलते वे प्लेसमेंट सेल की गतिविधियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिसका खमियाजा सीधे तौर पर विश्वविद्यालय के छात्रों को भुगतना पड़ रहा है।