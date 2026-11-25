नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। माधवगंज थाना क्षेत्र में पेट्रोल डालकर पति और बुजुर्ग ससुर को जलाने के आरोपित रजत बघेल के अस्पताल से डिस्चार्ज होने का पुलिस इंतजार कर रही है। घटना के बाद आरोपित ने जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिसके चलते उसे भी उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस उसकी निगरानी कर रही है।

बुजुर्ग 10 और बेटा 40 प्रतिशत झुलसा

माधवगंज थाना प्रभारी दिव्या तिवारी ने बताया कि आरोपित के अस्पताल में भर्ती होने के कारण अभी उससे पूछताछ नहीं हो सकी है। अस्पताल प्रबंधन से लगातार संपर्क रखा जा रहा है। इधर, चिकित्सकों के अनुसार पेट्रोल से झुलसे 85 वर्षीय बुजुर्ग करीब 10 प्रतिशत और उनके बेटे लगभग 40 प्रतिशत झुलसे हैं। दोनों की हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है।