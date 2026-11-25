नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। नगर निगम द्वारा संपत्तिकर के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से मंगलवार को अपर आयुक्त टी. प्रतीक राव ने वसूली की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने सभी उपायुक्तों, भवन अधिकारियों एवं राजस्व निरीक्षकों से वार्डवार वसूली की जानकारी प्राप्त की तथा राजस्व संग्रहण की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बड़े संपत्तिकर बकायादारों से स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) वसूली करेगी।