ग्वालियर में नवरात्र में जमीनों की रजिस्ट्री के लिए बढ़ेगी भीड़, वैध प्रॉपर्टी देखकर ही लगाएं अपनी गाढ़ी कमाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: त्योहारी सीजन आते ही अवैध कॉलोनियो में प्लाटों को बेचने के लिए कॉलोनाइजर-प्रमोटर सक्रिय हो गए हैं। यही कारण है कि खरीदारों के लिए यह सीजन अपने घर का सपना देखने के साथ साथ सावधानी बरतने का भी है। प्लॉट, जमीन या फ्लैट जो भी खरीदने की तैयारी आपकी हो उससे पहले संपत्ति की जांच जरूर कर लें, क्योंकि वैध प्रापर्टी वाली कालोनी में ही बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ संपत्ति का नामांतरण हो सकेगा।

ग्वालियर में 300 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों के सर्वे नंबर खसरे के कालम नंबर 12 में दर्ज हैं, जिनके नामांतरण पर रोक है, इन्हीं सब झंझट से बचने के लिए वैध कॉलोनी में ही संपत्ति ली जाए, यह जरूरी है। प्रशासन ने भी यही अपील की है कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले जांच लें, किसी के झांसे में न आएं। पंजीयन कार्यालय में सोमवार से रजिस्ट्री की संख्या बढ़ जाएगी क्योंकि नवरात्र के चलते रियल एस्टेट मार्केट सामान्य दिनों की तुलना में उठ जाता है।