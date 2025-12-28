मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    ग्वालियर में बिना नंबर की कार के चालक ने ट्रैफिक थाना प्रभारी को कुचलने का किया प्रयास, कलाई और पंजे में कांच घुसा

    Gwalior News: थीम रोड पर बिना नंबर की तेज रफ्तार कार ने ट्रैफिक थाना प्रभारी को कुचलने का प्रयास किया। थाना प्रभारी फोर्स के साथ चेकिंग कर रहे थे। चेक ...और पढ़ें

    By amit mishraEdited By: manoj dubey
    Publish Date: Sun, 28 Dec 2025 09:06:31 AM (IST)Updated Date: Sun, 28 Dec 2025 09:09:10 AM (IST)
    ग्वालियर में बिना नंबर की कार के चालक ने ट्रैफिक थाना प्रभारी को कुचलने का किया प्रयास, कलाई और पंजे में कांच घुसा

    HighLights

    1. थाना प्रभारी फोर्स के साथ चेकिंग कर रहे थे
    2. थीम रोड पर चेकिंग के दौरान हुई ये घटना
    3. सीसीटीवी कैमरे की मदद से तलाश चल रही

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। थीम रोड पर बिना नंबर की तेज रफ्तार कार ने ट्रैफिक थाना प्रभारी को ही कुचलने का प्रयास किया। थाना प्रभारी फोर्स के साथ चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग प्वाइंट देखकर चालक ने रफ्तार बढ़ा दी। आसपास गाड़ियों की भीड़ थी, फिर भी करीब 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार में चालक ने कार दौड़ा दी।

    थाना प्रभारी की कलाई और पंजे में कांच घुसा

    थाना प्रभारी ने जब रोकना चाहा तो चालन ने उन्हें कुचलने का प्रयास किया। ट्रैफिक थाना प्रभारी के हाथ में टक्कर लगने से वो गिर गए। इससे उनकी कलाई और पंजे में कांच टूट कर घुस गया। इसके बाद कार चालक भाग निकला। पुलिस ने आगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें वह नजर आया है।


    थीम रोड पर मेडिकल चौराहे के पास की घटना

    पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपित कार चालक को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। बिना नंबर की गाड़ियों और काली फिल्म कांच पर चढ़ाकर चलने वाले चालकों पर कार्रवाई की जा रही थी। शनिवार रात करीब आठ बजे थीम रोड पर मेडिकल चौराहे के पास थाना प्रभारी धनंजय शर्मा फोर्स के साथ चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान बिना नंबर की कार लेकर चालक आया। उसने चेकिंग प्वाइंट देखकर ही कार दौड़ा दी।

    यह भी पढ़ें- छिंदवाड़ा में किसान की बेरहमी से गई हत्या, सिर पर गहरी चोट व एक आंख फूटी मिली

    सीसीटीवी में आम-खो तक नजर आया

    थाना प्रभारी धनंजय शर्मा अगर समय पर पीछे नहीं हटते तो गंभीर घटना हो जाती। पुलिस देर रात तक सीसीटीवी कैमरों की मदद से कार चालक तक पहुंचने का प्रयास करती रही। कार चालक आम-खो तक नजर आया है।

    थीम रोड पर जब चेकिंग चल रही थी, तभी यह हादसा हुआ है। बिना नंबर की कार के चालक ने टक्कर मार दी। जिससे हाथ में कांच कांच घुस गया। कार चालक को भी जल्द ही पकड़ लेंगे। कैमरे की मदद से तलाश चल रही है।

    -धनंजय शर्मा, थाना प्रभारी, यातायात थाना झांसी रोड।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.