    By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 01 Jan 2026 10:14:48 PM (IST)Updated Date: Thu, 01 Jan 2026 10:14:48 PM (IST)
    ग्वालियर पुलिस की बड़ी कामयाबी, तेलंगाना में 30 लाख की एटीएम डकैती करने वाला नूंह का गैंग ग्वालियर में दबोचा गया
    ग्वालियर पुलिस

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। तेलंगाना के निजामाबाद में पांच दिन पहले एक ही रात में तीन एटीएम काटकर 30 लाख रुपये से अधिक रकम उड़ाने वाली गैंग के तीन बदमाश मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पकड़े गए हैं। गैंग हरियाणा के नूंह जिले का है, जो वारदात करने के बाद कार से हरियाणा जा रहा था। पुलिस ने ग्वालियर-डबरा बायपास स्थित सिरोल टोल प्लाजा के पास इन्हें घेर लिया। इनके पास से गैस कटर, पेचकस सहित अन्य औजार बरामद हुए हैं। गैंग के दो सदस्य तेलंगाना में ही पकड़े जा चुके हैं, अब इन तीनों को भी तेलंगाना पुलिस के सुपुर्द किया जाएगा।

    पकड़े गए आरोपियों की पहचान और वारदात का तरीका

    ग्वालियर पुलिस ने वाजिव (26) पुत्र अब्दुल गफूर निवासी बडंगा (नूंह), अब्दुला (40) पुत्र मजीद खान निवासी वादली गांव (पुन्हाना, नूंह) और आमिर (23) पुत्र रशीद अंसारी निवासी अलवल (हैदराबाद) को पकड़ा है। इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर निजामाबाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तीन एटीएम काटे थे। दो एटीएम से रकम चोरी की गई, जबकि तीसरे में सफल नहीं होने पर उन्होंने वहां आग लगा दी थी। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।


    हाईवे के रास्ते भागने की फिराक में थे अपराधी

    बदमाश हरियाणा नंबर की कार से नागपुर-सिवनी-ललितपुर-झांसी हाईवे होते हुए ग्वालियर पहुंचे थे। पुलिस को आशंका है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए कार की नंबर प्लेट भी बदली गई होगी। पूछताछ में अन्य वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि तीन साल पहले ग्वालियर में भी इसी तरह से तीन एटीएम काटकर 45 लाख रुपये पार किए गए थे।

    अधिकारियों का वक्तव्य

    एसएसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि तेलंगाना पुलिस को गिरफ्तारी की सूचना दे दी गई है और वहां से टीम रवाना हो गई है। पकड़े गए बदमाशों को जल्द ही तेलंगाना पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा।

