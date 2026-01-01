ग्वालियर पुलिस की बड़ी कामयाबी, तेलंगाना में 30 लाख की एटीएम डकैती करने वाला नूंह का गैंग ग्वालियर में दबोचा गया

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। तेलंगाना के निजामाबाद में पांच दिन पहले एक ही रात में तीन एटीएम काटकर 30 लाख रुपये से अधिक रकम उड़ाने वाली गैंग के तीन बदमाश मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पकड़े गए हैं। गैंग हरियाणा के नूंह जिले का है, जो वारदात करने के बाद कार से हरियाणा जा रहा था। पुलिस ने ग्वालियर-डबरा बायपास स्थित सिरोल टोल प्लाजा के पास इन्हें घेर लिया। इनके पास से गैस कटर, पेचकस सहित अन्य औजार बरामद हुए हैं। गैंग के दो सदस्य तेलंगाना में ही पकड़े जा चुके हैं, अब इन तीनों को भी तेलंगाना पुलिस के सुपुर्द किया जाएगा।

पकड़े गए आरोपियों की पहचान और वारदात का तरीका ग्वालियर पुलिस ने वाजिव (26) पुत्र अब्दुल गफूर निवासी बडंगा (नूंह), अब्दुला (40) पुत्र मजीद खान निवासी वादली गांव (पुन्हाना, नूंह) और आमिर (23) पुत्र रशीद अंसारी निवासी अलवल (हैदराबाद) को पकड़ा है। इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर निजामाबाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तीन एटीएम काटे थे। दो एटीएम से रकम चोरी की गई, जबकि तीसरे में सफल नहीं होने पर उन्होंने वहां आग लगा दी थी। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।