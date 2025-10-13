मेरी खबरें
    Gwalior पुलिस ने निकाली रंगबाजों की हेकड़ी, कार और हथियार से दिखा रहे थे टशन, पकड़ने पर हाथ जोड़ मांगी माफी

    By amit mishra
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 13 Oct 2025 10:38:12 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 13 Oct 2025 10:38:11 PM (IST)
    Gwalior पुलिस ने निकाली रंगबाजों की हेकड़ी, कार और हथियार से दिखा रहे थे टशन, पकड़ने पर हाथ जोड़ मांगी माफी
    Gwalior पुलिस ने निकाली रंगबाजों की हेकड़ी।

    HighLights

    1. कार और हथियार से सड़क पर दिखा रहे थे टशन
    2. पुलिस ने पकड़ा तो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे
    3. डिफेंडर, दो बंदूक और 36 राउंड जब्त किए गए

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। झांसी हाइवे पर पुलिस ने कार में रिश्तेदारों के लाइसेंसी हथियार और कारतूस लेकर घूम रहे चार युवकों को पुलिस ने पकड़ा है। जिस डिफेंडर में यह सवार थे, वह भी खुद की नहीं बल्कि रिश्तेदारों की थी। उधार की डिफेंडर और हथियारों से रौब दिखाने के चक्कर में यह युवक हवालात पहुंच गए। इस मामले में चारों युवकों पर आर्म्स एक्ट व अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। डिफेंडर, दो बंदूक और 36 राउंड पुलिस ने जब्त किए हैं।

    चारों युवकों को हिरासत में लेकर FIR दर्ज

    15 अक्टूबर को लेकर शहर में तनावपूर्ण हालात के चलते आउटर पर चेकिंग प्वाइंट लगाए गए हैं। एएसपी विदिता डागर के नेतृत्व में सिकरौदा चौराहे पर टीआइ सिरोल गोविंद बगौली और टीआइ झांसी रोड शक्ति यादव द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान डबरा की ओर से सफेद रंग की डिफेंडर एमपी 07 एडी 1020 आती दिखी। यहां पुलिसकर्मियों को देखकर गाड़ी चला रहे चालक ने गाड़ी रोकी। फिर वह मोड़कर गलत दिशा में ही जाने लगा। एएसपी ने तुरंत फोर्स को रवाना किया। करीब पांच किलोमीटर तक पीछा कर डिफेंडर में सवार युवकों को पकड़ा। जब चेकिंग की तो दो 315 बोर की बंदूक और 36 कारतूस बरामद हुए। चारों युवकों को हिरासत में लेकर सिरोल थाने ले जाया गया और एफआईआर दर्ज की गई।


    4 आरोपी पकड़े गए

    नरोत्तम पुत्र स्व.राजेंद्र गुर्जर निवासी लखनौती खुर्द, शोभाराम उर्फ अंकित पुत्र सुरेंद्र रावत निवासी चांदपुरा, डबरा, प्रदीप पुत्र दर्शन सिंह गुर्जर निवासी ग्राम बौना, संजू पुत्र रामवीर गुर्जर निवासी लखनौती को पकड़ा है।

    सड़क पर रंगबाजी दिखाने निकले थे चारों

    एएसपी विदिता डागर ने बताया कि जब इन आरोपितों से पूछताछ की तो बताया कि बंदूकें जयवीर निवासी उदयपुर गांव, बिजौली और सालिगराम गुर्जर निवासी तुरारी के हैं। डिफेंडर गाड़ी प्रदीप के मामा की है। रंगबाजी दिखाने के लिए हाइवे पर गाड़ी व हथियार लेकर निकले थे। इनके तथ्यों से अभी पुलिस सहमत नहीं है। यह भी आशंका है कि किसी अपराध को अंजाम देने के लिए जा रहे हों।

