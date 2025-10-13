Gwalior पुलिस ने निकाली रंगबाजों की हेकड़ी, कार और हथियार से दिखा रहे थे टशन, पकड़ने पर हाथ जोड़ मांगी माफी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। झांसी हाइवे पर पुलिस ने कार में रिश्तेदारों के लाइसेंसी हथियार और कारतूस लेकर घूम रहे चार युवकों को पुलिस ने पकड़ा है। जिस डिफेंडर में यह सवार थे, वह भी खुद की नहीं बल्कि रिश्तेदारों की थी। उधार की डिफेंडर और हथियारों से रौब दिखाने के चक्कर में यह युवक हवालात पहुंच गए। इस मामले में चारों युवकों पर आर्म्स एक्ट व अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। डिफेंडर, दो बंदूक और 36 राउंड पुलिस ने जब्त किए हैं।

चारों युवकों को हिरासत में लेकर FIR दर्ज 15 अक्टूबर को लेकर शहर में तनावपूर्ण हालात के चलते आउटर पर चेकिंग प्वाइंट लगाए गए हैं। एएसपी विदिता डागर के नेतृत्व में सिकरौदा चौराहे पर टीआइ सिरोल गोविंद बगौली और टीआइ झांसी रोड शक्ति यादव द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान डबरा की ओर से सफेद रंग की डिफेंडर एमपी 07 एडी 1020 आती दिखी। यहां पुलिसकर्मियों को देखकर गाड़ी चला रहे चालक ने गाड़ी रोकी। फिर वह मोड़कर गलत दिशा में ही जाने लगा। एएसपी ने तुरंत फोर्स को रवाना किया। करीब पांच किलोमीटर तक पीछा कर डिफेंडर में सवार युवकों को पकड़ा। जब चेकिंग की तो दो 315 बोर की बंदूक और 36 कारतूस बरामद हुए। चारों युवकों को हिरासत में लेकर सिरोल थाने ले जाया गया और एफआईआर दर्ज की गई।