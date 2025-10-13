मेरी खबरें
    Festival Special Train: ग्वालियर को रेलवे का दीवाली गिफ्ट... त्योहार पर अब कोई नहीं रहेगा परिवार से दूर! यहां से चलेगी स्पेशल ट्रेन

    Indian Railways: त्योहार के अवसर पर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे द्वारा प्रयागराज से ग्वालियर होते हुए हजरत निजामुद्दीन तक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेन आगामी तीन नवंबर तक संचालित की जाएगी और हर बुधवार व रविवार के हिसाब से कुल छह फेरे लगाएगी।

    By Priyank Sharma
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 13 Oct 2025 10:15:37 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 13 Oct 2025 10:15:37 PM (IST)
    Festival Special Train: ग्वालियर को रेलवे का दीवाली गिफ्ट... त्योहार पर अब कोई नहीं रहेगा परिवार से दूर! यहां से चलेगी स्पेशल ट्रेन
    Festival Special Train: ग्वालियर को रेलवे का दीवाली गिफ्ट।

    HighLights

    1. भारतीय रेलवे ने त्योहार पर यात्रियों के लिए बड़ी राहत
    2. प्रयागराज से हजरत निजामुद्दीन तक चलेगी स्पेशल ट्रेन
    3. 6 फेरों के लिए होगा संचालन, ग्वालियर में होगा ठहराव

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। त्योहारों के मौसम में बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने प्रयागराज से ग्वालियर होकर हजरत निजामुद्दीन तक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह विशेष ट्रेन यात्रियों की सुविधा के लिए आगामी तीन नवंबर तक संचालित की जाएगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह ट्रेन हर बुधवार और रविवार को चलेगी और कुल छह फेरे लगाएगी।

    प्रयागराज से होगी ट्रेन की शुरुआत

    जानकारी के अनुसार, फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन क्रमांक 04123 प्रयागराज स्टेशन से आगामी बुधवार दोपहर 2:50 बजे प्रस्थान करेगी। रास्ते में यह ट्रेन शंकरगढ़, डभौरा, मानिकपुर, चित्रकूट, अतर्रा, बांदा, महोबा, कुलपहाड़, हरपालपुर और मऊ रानीपुर जैसे स्टेशनों पर ठहरेगी। रात 10:35 बजे यह ट्रेन वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पहुंचेगी, जहां पांच मिनट का ठहराव रहेगा। इसके बाद यह गाड़ी देर रात 1:05 बजे ग्वालियर पहुंचेगी।


    निजामुद्दीन तक का सफर

    ग्वालियर से प्रस्थान करने के बाद ट्रेन धौलपुर, आगरा कैंट, मथुरा और कोसीकलां स्टेशनों पर रुकेगी। निर्धारित समय के अनुसार, यह फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन अगले दिन यानी गुरुवार की सुबह 11:35 बजे राजधानी दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचेगी।

    वापसी यात्रा का समय

    दिल्ली से लौटने वाली ट्रेन क्रमांक 04124 हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से दोपहर 3:45 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन उसी दिन रात 10:15 बजे ग्वालियर पहुंचेगी। ग्वालियर से आगे बढ़ते हुए ट्रेन अगले दिन शुक्रवार की सुबह 9:10 बजे प्रयागराज पहुंचेगी।

    कोच संरचना और सुविधाएं

    रेलवे ने बताया कि इस विशेष ट्रेन में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुल 19 कोच लगाए जाएंगे। इनमें सामान्य श्रेणी के नौ डिब्बे, स्लीपर श्रेणी के सात डिब्बे, थर्ड एसी का एक कोच और दो एसएलआरडी (गार्ड व लगेज वैन) कोच शामिल रहेंगे।

