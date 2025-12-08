मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    उम्मीद छोड़ चुके थे लोग, ग्वालियर पुलिस ने 1.82 करोड़ रुपये के 736 मोबाइल ढूंढकर लौटाई मुस्कान

    मोबाइल गुम होने के बाद लोग उसे वापस पाने की उम्मीद छोड़ चुके थे। ग्वालियर पुलिस ने 1.82 करोड़ रुपये कीमत के 736 मोबाइल को वापस ढूंढकर लोगों को वापस लौटाए तो उनके चेहरे पर खुशी वापस लौट आई। कुछ लोगों ने मोबाइल किस्त पर लिया था तो कुछ ने किसी को यह गिफ्ट में दिया था। ऐसे में मोबाइल के वापस मिलने से वो बहुत खुश नजर आए।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 08 Dec 2025 11:22:28 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Dec 2025 11:28:58 AM (IST)
    उम्मीद छोड़ चुके थे लोग, ग्वालियर पुलिस ने 1.82 करोड़ रुपये के 736 मोबाइल ढूंढकर लौटाई मुस्कान
    गुम हुए ये मोबाइल पुलिस द्वारा ढूंढकर लोगों को लौटाए गए।

    HighLights

    1. देश के अलग-अलग राज्यों तक यह मोबाइल पहुंच गए थे
    2. जैसे ही मोबाइल चालू हुए तो पुलिस ने संपर्क किया
    3. लोगों को कंट्रोल रूम में बुलाया गया और मोबाइल लौटाए

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। साल के आखिरी महीने में ग्वालियर पुलिस ने 736 ऐसे लोगों को ऐसा तोहफा दिया, जो हमेशा इस वर्ष की याद दिलाएगा। इन लोगों के गुम हुए मोबाइल पुलिस ने खोज निकाले। इसमें नई तकनीक ने भी पुलिस का साथ दिया, जिससे इतनी बड़ी संख्या में मोबाइल मिल सके। जिनके मोबाइल गुम हुए थे, उन्होंने तो वापस मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन जब यह मोबाइल दोबारा इनके हाथ में पहुंचा तो मायूस चेहरों पर मुस्कान लौट आई।

    किसी ने किस्तों पर मोबाइल खरीदा था तो किसी के पिता, भाई, पति ने उपहार में मोबाइल दिया था। किसी के मोबाइल में महत्वपूर्ण डेटा था, जो सुरक्षित मिला। पुलिस का दावा है कि बरामद हुए 736 मोबाइलों की कीमत 1.82 करोड़ रुपये है। एसएसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि एएसपी अनु बेनीवाल के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच के डीएसपी नागेंद्र सिंह सिकरवार, साइबर सेल प्रभारी रजनी सिंह रघुवंशी और इनकी टीम ने कड़ी मेहनत की।


    देश के अलग-अलग राज्यों तक यह मोबाइल पहुंच गए थे, लेकिन जैसे ही मोबाइल चालू हुए तो पुलिस ने संपर्क किया। इसके बाद यह मोबाइल पुलिस तक पहुंचे। रविवार को इन लोगों को पुलिस कंट्रोल रूम में बुलाया गया और मोबाइल लौटाए गए। एसएसपी का कहना है कि मोबाइल ढूंढने में अच्छा काम करने वाली टीम को पुरस्कृत किया जाएगा।

    इन कंपनियों के थे मोबाइल

    एपल, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रेड-मी, रियलमी, पोको, लावा, गूगल, मोटोरोला, वनप्लस सहित अन्य कंपनियों के मोबाइल शामिल हैं।

    संचार साथी एप

    अगर कोई मोबाइल खो जाए तो अपने घर के किसी अन्य सदस्य के मोबाइल में संचार साथी एप डाउनलोड करें या संचार साथी पोर्टल के जरिये मोबाइल गुम होने की रिपोर्ट कर सकते हैं।

    सीईआईआर पोर्टल

    दूरसंचार विभाग के ही सेंट्रल इलेक्ट्रानिक आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल पर जाकर रिपोर्ट करें, लेकिन इसमें पुलिस रिपोर्ट की अनिवार्यता है, जबकि पुलिस थानों में शिकायत लेने से ही इंकार कर दिया जाता है।

    यह जरूर संभाल कर रखें

    • मोबाइल का बिल।

    • मोबाइल के आईएमईआई नंबर।

    ये बोले लोग : किस्त पर लिया था मोबाइल

    मेरे पति प्लम्बर का काम करते हैं। किस्त पर दो माह पहले ही मोबाइल लिया था। यह मोबाइल गिर गया था। आज वापस मिल गया, हम तो उम्मीद खो चुके थे, यह मोबाइल वापस मिलेगा। - लता कुशवाह।

    मोबाइल गिर गया था

    मैं दिव्यांग हूं। सुरक्षा गार्ड की नौकरी कर मोबाइल खरीदा था। यह मोबाइल गिर गया। अब वापस मिल गया। पुलिस को धन्यवाद देता हूं। - विनोद सिकरवार।

    मोबाइल तो मिला ही, डेटा भी मिल गया

    मैं जीआरएमसी से एमबीबीएस कर रही हूं। इंदौर से ग्वालियर आ रही थी। तभी बस में मोबाइल गिर गया था। मोबाइल में महत्वपूर्ण डेटा था। मोबाइल तो मिला ही, डेटा भी मिल गया। - पायल सोलंकी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.