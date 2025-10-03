मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    ग्वालियर पुलिस की बड़ी गड़बड़ी उजागर... हवलदार की मां से हुई लूट, FIR जबरन वसूली का किया दर्ज

    EOW के हवलदार राजवीर सिंह भदौरिया की 80 वर्षीय मां शांति देवी पर जानलेवा हमला कर पीतल के गहने लूटने की धारा में पुलिस की बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है। पुलिस ने इस मामले में जबरन वसूली की धारा में एफआइआर दर्ज की। जबकि यह स्पष्ट लूट का मामला था।

    By amit mishra
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 03 Oct 2025 05:05:00 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 03 Oct 2025 05:05:59 AM (IST)
    ग्वालियर पुलिस की बड़ी गड़बड़ी उजागर... हवलदार की मां से हुई लूट, FIR जबरन वसूली का किया दर्ज
    ग्वालियर पुलिस की बड़ी गड़बड़ी उजागर

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। EOW के हवलदार राजवीर सिंह भदौरिया की 80 वर्षीय मां शांति देवी पर जानलेवा हमला कर पीतल के गहने लूटने की धारा में पुलिस की बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है। पुलिस ने इस मामले में जबरन वसूली की धारा में एफआइआर दर्ज की। जबकि यह स्पष्ट लूट का मामला था। जब पुलिस की किरकिरी हुई तो गुरुवार को इस मामले में धारा बढ़ाने के निर्देश वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने पुलिस को दिए। जानकारों का कहना है- भले ही लूटे गए कड़े पीतल के थे, लेकिन जिस तरह से वारदात की गई, वह स्पष्ट लूट है। इस घटना में तो बाकायदा गुंडों ने सिर पर ईंट व पत्थर से वार भी किया। जिसके चलते वृद्धा अस्पताल में भर्ती भी है।

    वृद्धा अब भी अस्पताल में भर्ती

    शांति देवी बुधवार को आम-खो पहाड़ी स्थित भूरी माता मंदिर में दर्शन के लिए जा रही थीं। इसी दौरान यह घटना हुई। चार बदमाशों ने घेरकर उनके साथ मारपीट की और हाथ में पहने हुए पीतल के कड़े सोने के समझकर लूट ले गए। बदमाशों ने इतनी बर्बरता की कि जब वृद्धा ने हाथ की मुठ्ठी बंद कर ली तो इन्होंने कड़े खींचे। जिससे हाथ में भी चोट लगी है। वृद्धा अब भी अस्पताल में भर्ती है। लेकिन इस मामले में पुलिस ने संगीन वारदात होने के बाद भी कमजोर धारा में एफआइआर दर्ज की।

    कथनों की आड़ लेकर बचने का प्रयास

    भारतीय न्याय संहिता की धारा 308-2 में पुलिस ने एफआइआर दर्ज की। यह धारा भय दिखाकर जबरन वसूली के मामले में लगाई जाती है। अब जब पुलिस की किरकिरी हुई तो वृद्धा के कथनों की आड़ लेकर बचने का प्रयास किया गया। लेकिन शाम को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने लूट की धारा बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके बाद इस मामले में धारा बढ़ाई गई है।

    घाटीगांव में लूट के मामले में भी उद्यपन की FIR

    इसी तरह से घाटीगांव में कारोबारी पर गोली चलाकर लूट की घटना हुई थी। इसमें भी पुलिस ने धाराओं का खेल खेला था। इस मामले में पुलिस ने लूट की जगह उद्यपन की धारा में एफआइआर की थी। इस घटना में भी पुलिस की किरकिरी हुई थी।

    आरोपित अब तक बेसुराग

    इस मामले में आरोपित अब तक बेसुराग हैं। पुलिस पूरे रूट पर लगे कैमरे देख रही है। घटना के 36 घंटे बाद भी आरोपित चिन्हित नहीं हो सके।

    हवलदार की मां से लूट के मामले में जो प्रारंभिक कथन थे, उसके आधार पर एफआइआर की थी। अब लूट की धारा बढ़ा दी गई है। आरोपितों की तलाश चल रही है। जल्द ही आरोपित पकड़े जाएंगे। - अमर सिंह सिकरवार, थाना प्रभारी, कंपू

    इसे भी पढ़ें... MP Police Bharti 2025: पुलिस विभाग में 500 से अधिक पदों के लिए निकली वैकेंसी, यहां करें आवेदन

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.