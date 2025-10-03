ग्वालियर पुलिस की बड़ी गड़बड़ी उजागर... हवलदार की मां से हुई लूट, FIR जबरन वसूली का किया दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। EOW के हवलदार राजवीर सिंह भदौरिया की 80 वर्षीय मां शांति देवी पर जानलेवा हमला कर पीतल के गहने लूटने की धारा में पुलिस की बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है। पुलिस ने इस मामले में जबरन वसूली की धारा में एफआइआर दर्ज की। जबकि यह स्पष्ट लूट का मामला था। जब पुलिस की किरकिरी हुई तो गुरुवार को इस मामले में धारा बढ़ाने के निर्देश वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने पुलिस को दिए। जानकारों का कहना है- भले ही लूटे गए कड़े पीतल के थे, लेकिन जिस तरह से वारदात की गई, वह स्पष्ट लूट है। इस घटना में तो बाकायदा गुंडों ने सिर पर ईंट व पत्थर से वार भी किया। जिसके चलते वृद्धा अस्पताल में भर्ती भी है।

वृद्धा अब भी अस्पताल में भर्ती शांति देवी बुधवार को आम-खो पहाड़ी स्थित भूरी माता मंदिर में दर्शन के लिए जा रही थीं। इसी दौरान यह घटना हुई। चार बदमाशों ने घेरकर उनके साथ मारपीट की और हाथ में पहने हुए पीतल के कड़े सोने के समझकर लूट ले गए। बदमाशों ने इतनी बर्बरता की कि जब वृद्धा ने हाथ की मुठ्ठी बंद कर ली तो इन्होंने कड़े खींचे। जिससे हाथ में भी चोट लगी है। वृद्धा अब भी अस्पताल में भर्ती है। लेकिन इस मामले में पुलिस ने संगीन वारदात होने के बाद भी कमजोर धारा में एफआइआर दर्ज की।