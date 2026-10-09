ग्वालियर के स्कूलों-आंगनबाड़ियों में बच्चों को घटिया खाना, कहीं कच्ची पूड़ी तो कहीं पानी जैसी सब्जी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: कहीं पानी जैसी सब्जी तो कहीं सूप जैसी तुअर की दाल और कहीं हलुए जैसी। कच्ची पूड़ी तो गुणवत्ताहीन दलिया-खिचड़ी। स्कूल-आंगनबाड़ियों के मध्याह्न भोजन में परोसे जाने वाले इस तरह के व्यंजनों के स्वाद का अंदाजा तो सहज ही लगाया जा सकता है।

यह हकीकत गुरुवार को नईदुनिया टीम द्वारा स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में की गई पड़ताल में सामने आई। आलम यह था कि कई जगह भोजन शाम तक वैसा ही रखा हुआ था जैसा आया था। स्टाफ का कहना था कि यह रोज की ही स्थिति है। हालात यह हैं कि बेस्वाद भोजन को बच्चे खाना ही नहीं चाहते, रोज फेंकना पड़़ता है। प्रक्रिया को लेकर पूरा सिस्टम है, लेकिन निगरानी के अभाव में मध्याह्न भोजन में न स्वाद है और न पौष्टिकता। जिम्मेदार अफसरों और जनप्रतिनिधियों की की उदासीनता ने नौनिहालों के निवाले को भ्रष्टाचार के हवाले कर रखा है।