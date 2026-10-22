शीतला माता मंदिर हादसे से लिया सबक, त्योहारों पर ग्वालियर में सुरक्षा का कड़ा पहरा, नो-एंट्री और भीड़ पर सख्त नजर

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: शीतला माता मंदिर पर हुए भीषण हादसे के बाद अब जिला प्रशासन अलर्ट मोड में हैं। त्यौहारी सीजन है और आगामी आने वाले दिनों में बड़े त्यौहार आ रहे हैं जिसमें धनतेरस दीपावली अगले माह हैं। इस बार पहले से ही इन त्यौहारों को लेकर बाजार से लेकर अलग अलग स्थानों पर निगरानी, नियंत्रण की तैयारी शुरू कर दी गई है।

बिजली कंपनी से लेकर नगर निगम जैसी एजेंसियों को पहले से ही अलर्ट किया जा रहा है वे ऐसे स्थानों पर व्यवस्थाएं पहले ही सुनिश्चित कर लें जहां भीड़ भाड़ अधिक रहती है। इस तैयारी के पीछे मूल मकसद भीड़ प्रबंधन करना है जिससे किसी भी तरह भीड़ में अप्रिय स्थिति पैदा न हो।