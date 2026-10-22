ग्वालियर शीतला माता मंदिर हादसे के तीन दिन बाद तिघरा थाना प्रभारी लाइन हाजिर, एसएसपी ने की बड़ी कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शीतला माता मंदिर हादसे के तीन दिन बाद तिघरा थाना प्रभारी शिवराम कंसाना को लाइन हाजिर कर दिया गया है। शीतला माता मंदिर पर जिस रात हादस हुआ, तब रात 11 से सुबह छह बजे तक प्रभारी अधिकारी निरीक्षक शिवराम कंसाना ही थे। इस हादसे के तीन दिन बाद तिघरा थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया है। इसलिए यह कार्रवाई मंदिर हादसे से जोड़कर ही देखी जा रही है।

हालांकि एसएसपी धर्मवीर सिंह का कहना है- तिघरा थाना प्रभारी शिवराम कंसाना की ड्यूटी के प्रति कई लापरवाही सामने आई हैं। डकैत कल्ली गुर्जर सहित अन्य मामलों में अपेक्षित जरूरी कार्रवाई नहीं की गई। जिसके चलते थाने से हटाकर लाइन हाजिर किया गया है। बीते रोज तिघरा बांध पर प्रतिबंधित क्षेत्र में दो युवकों की पानी में डूबने से मौत भी हो गई थी। इसमें भी तिघरा थाना प्रभारी और उनकी टीम की लापरवाही है।