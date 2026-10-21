मुरैना में हाईवे पर दर्दनाक हादसा: चेकिंग के दौरान बेकाबू मिनी लोडिंग ने कॉन्स्टेबल को रौंदा, अस्पताल में तोड़ा दम

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। हाईवे पर वाहन चेकिंग कर रहे सिविल लाइन थाने के आरक्षक ओमप्रकाश तिवारी को मिनी लोडिंग ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल आरक्षक ने बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर में दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपित ड्राइवर और मिनी लोडिंग को पकड़ लिया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने रोजाना की तरह शाम 6:00 बजे हाईवे पर वाहन चेकिंग पाइंट लगाया था। चेकिंग में आरक्षक ओमप्रकाश तिवारी को भी भेजा गया था, जो थाने से चंद कदम दूर छौंदा टोल प्लाजा के पास वाहनों को रोककर चेकिंग कर रहे थे।

टक्कर लगने से घायल हो गया सिपाही शाम 6:30 बजे टोल के पास ही एक बाइक पर सवार तीन युवकों को आरक्षण ने रोकने के प्रयास किया तो बाइक सवार भाग निकले। बाइक को पकड़ने आरक्षक हाईवे के बीच आ चुके थे, जैसे ही सड़क की एक ओर जाने लगे तभी टोल से निकली पिकअप लोडिंग यूपी 80 एचटी 5447 जो तेज रफ़्तार में थी उसने आरक्षक तिवारी को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से सिपाही तिवारी गंभीर रूप से जख्मी हो गया।