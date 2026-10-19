ग्वालियर में दशहरा पर आकर्षक झांकियों के साथ निकलेगा श्रीरामलीला चल समारोह, अघोरी बाबा की टोली होगी खास

चल समारोह विभिन्न मार्गों से फूलबाग स्थित श्रीरामलीला मैदान पहुंचेगा। जहां60 फीट ऊंचे रावण व 50-50 फीट के ऊंचे कुंभकरण व रावण के मेघनाद के पुतलों का दहन होगा।इसके साथ ही दीनदयाल नगर, शताब्दीपुरम व थाटीपुर मैदान में पुतलों का दहन होगा।

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। विजय दशमी की तैयारियां शुरू हो गई है। श्रीरामलीला समारोह समिति द्वारा परंपरागत रूप से दशहरा चल समारोह आकर्षण झांकियों व बैंड- बाजों के साथ निकला जायेगा।चल समारोह में झांकिया आकर्षण का केंद्र रहेंगी।

चल समारोह का मार्ग

संस्था के अध्यक्ष श्री राधेश्याम भाकर, स्वागताध्यक्ष मयंक गर्ग, श्री रामलीला संयोजक रमेश अग्रवाल सत्य प्रकाश मिश्रा, विजय गर्ग एवंराजकुमार गुप्ता ने बतायाचल समारोह 20 अक्टूबर को अचलेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ होकर इंद्रगंज चौराहा, दाल बाजार, नया बाजार, लोहिया बाजार, ऊंट पुल, पाटनकर बाजार, दौलतगंज, महाराज बाड़ा, सराफा बाजार, डीडवाना ओली, गस्त का ताजिया, फालका बाजार, छप्पर वाला पुल होते हुए शिंदे की छावनी से फूलबाग मैदान पहुंचेगा, जहां रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाएगा।