अब सिर्फ एक घंटे में पहुंचेंगे ग्वालियर से आगरा, 4613 करोड़ से बन रहे सिक्सलेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे ने पकड़ी रफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मुरैना व धौलपुर जिलों में किसानों का विरोध समाप्त होने के बाद अब 4613 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहे 88.400 किमी लंबे ग्वालियर-आगरा सिक्सलेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का काम तेज कराया गया है। इस प्रोजेक्ट के सबसे बड़े आकर्षण चंबल नदी के हैंगिंग ब्रिज का काम भी मुरैना के बसैया गांव के पास शुरू कराया गया है।

पहले इस हैंगिंग ब्रिज की लंबाई 600 मीटर बताई गई थी, लेकिन चंबल नदी के किनारे इस पुल के पिलर के लिए की गई पाइल टेस्टिंग फेल हो गई थी। ऐसे में अब मुरैना के बसैया गांव में चंबल नदी पर पुल तैयार कराया जा रहा है। ब्रिज की लंबाई भी 1600 मीटर हो गई है।

नदी के भीतर पिलर नहीं, लगाए जाएंगे नाइस बैरियर हालांकि नदी के ऊपर ये ब्रिज अब भी 600 मीटर का ही रहेगा, लेकिन अब नदी के दोनों छोर पर 500-500 मीटर के एलिवेटेड पहुंच मार्ग तैयार किए जाएंगे। नदी के ऊपर हैंगिंग ब्रिज में मुख्य हिस्से में बीच का स्लैब 300 मीटर तथा दोनों किनारों के स्लैब 150-150 मीटर के होंगे। पुल पर नाइस बैरियर लगाए जाएंगे, जो वाहनों और इंजन से निकलने वाली आवाज को कम करेंगे। इससे चंबल अभयारण्य के आसपास शोर का प्रभाव घटाने में मदद मिलेगी। साथ ही नदी के भीतर पिलर नहीं बनाए जाएंगे, ताकि जलीय जीवों के प्राकृतिक आवास पर निर्माण का असर कम से कम पड़े।