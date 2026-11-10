ग्वालियर में पटाखों की चिंगारी बच्चों के चेहरों पर छोड़ गई जख्म, दो दिन में पांच बच्चे बर्न वार्ड में भर्ती

डबरा के ढीमर मोहल्ला निवासी 11 वर्षीय वंश बाथम भी आठ नवंबर को रात करीब एक बजे पटाखे से झुलस गया। उसे चेहरे पर जलने के साथ दोनों आंखें खोलने में परेशानी होने पर बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया। ग्वालियर के पंचशील नगर निवासी डेढ़ वर्षीय अभिषेक मौर्य गर्म तरल पदार्थ से झुलस गया। उसके बाएं हाथ के अगले हिस्से में जलने के निशान हैं। वहीं सिरोल क्षेत्र के आठ वर्षीय जय वाल्मीकि टर्पिन तेल से लगी आग की चपेट में आकर चेहरे पर झुलस गया। उसकी दाईं आंख के आसपास सूजन है और आंख खोलने में परेशानी हो रही है। इसके अलावा दतिया निवासी पांच वर्षीय रुद्रांश शर्मा भी भर्ती बच्चों में शामिल है।