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ग्वालियर में आवारा कुत्तों का आतंक, घर के बाहर खेल रही 8 साल की मासूम पर हमला; जांघ पर काटा

ग्वालियर में घर के बाहर खेल रही 8 वर्षीय बच्ची पर आवारा कुत्ते ने हमला कर उसे घायल कर दिया। शहर में कुत्तों के बढ़ते आतंक के बीच एक दिन में 89 लोगों न...और पढ़ें

By Anoop BhargavEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Sun, 18 Oct 2026 01:41:55 PM (IST)Updated Date: Sun, 18 Oct 2026 01:41:55 PM (IST)
ग्वालियर में आवारा कुत्तों का आतंक, घर के बाहर खेल रही 8 साल की मासूम पर हमला; जांघ पर काटा
ग्वालियर में आवारा कुत्तों का आतंक। (नईदुनिया)

HighLights

  1. ग्वालियर में 8 साल की बच्ची पर कुत्ते का हमला।
  2. जांघ पर काटने से मासूम बच्ची बुरी तरह घायल हुई।
  3. चीख सुनकर दौड़ी मां ने कुत्ते को भगाकर जान बचाई।

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर में आवारा कुत्तों का आतंक बच्चों के लिए खतरा बनता जा रहा है। शनिवार दोपहर गुढ़ा-गुढ़ी का नाका क्षेत्र में घर के बाहर खेल रही आठ साल की बच्ची पर कुत्ते अचानक हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्ची की जांघ पर कई जगह काट लिया, जिससे वह घायल हो गई। बच्ची की चीख सुनकर मां घर से बाहर दौड़ी और कुत्ते को भगाकर बेटी को बचाया।

गुढ़ा-गुढ़ी का नाका निवासी मुख्तियार की बेटी अनन्या (8) तीसरी कक्षा में पढ़ती है। शनिवार दोपहर करीब तीन बजे वह घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। बच्ची संभल पाती, इससे पहले ही कुत्ते ने उसे कई जगह काट लिया। बच्ची की चीख सुनकर मां मौके पर पहुंची और कुत्ते को भगाया। घटना के बाद स्वजन घायल बच्ची को जयाआरोग्य अस्पताल के पीएसएम विभाग लेकर पहुंचे।


यहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया। हमले के बाद बच्ची काफी डरी हुई है। उसकी मां का कहना है कि संबंधित कुत्ता पहले भी मोहल्ले के कई बच्चों को काट चुका है। इसके बावजूद उसे पकड़ने या हटाने की कार्रवाई नहीं हुई।

हजार बिस्तर अस्पताल में 89 लोगों को लगा एआरबी का टीका

आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं के बीच शनिवार को हजार बिस्तर अस्पताल की ओपीडी में 89 मरीज एंटी रेबीज वैक्सीन (एआरबी) लगवाने पहुंचे। यह आंकड़ा कुत्ते के काटने के बाद उपचार और टीकाकरण की जरूरत को दर्शाता है। ऐसे में आवारा कुत्तों पर नियंत्रण और बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाना जरूरी है।