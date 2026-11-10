दीवाली के बाद ग्वालियर की सड़कों पर 800 टन कचरा, अवकाश पर रहे सफाई कर्मचारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: दीपावली के अगले दिन शहर की सड़कों, गली-मोहल्लों और बाजारों में कचरे के ढेर नजर आए। दीपावली के दिन सुबह नगर निगम के सफाई अमले ने काम किया, लेकिन सोमवार को कर्मचारी अवकाश पर रहे। न झाड़ू लगी और न ही डोर-टू-डोर टिपर वाहन घरों से कचरा लेने पहुंचे। आतिशबाजी के बाद निकले कचरे और अन्य अपशिष्ट के कारण 66 वार्डों में करीब 700-800 टन कचरा जमा हो गया।