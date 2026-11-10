ग्वालियर में हॉर्न बजाने की खौफनाक सजा, सड़क पर दबंगों ने युवक की कार के उड़ाए परखच्चे

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: शहर के झांसी रोड इलाके में बीच सड़क पर लहराती हुई कार को साइड देने के लिए हार्न बजाना एक युवक को भारी पड़ गया। कार सवार बदमाशों ने हार्न बजाने पर ही कार की तोड़फोड़ कर दी। कार के चारों कांच, साइड ग्लास और हेडलाइट तोड़ दी। बोनट भी तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर ली है।