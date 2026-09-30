ग्वालियर से मुंबई का सफर होगा आसान... 1 अक्टूबर से रोज उड़ेगी इंडिगो की फ्लाइट, देखें नया टाइम-टेबल

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयर टर्मिनल से मुंबई की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। विमानन कंपनी इंडिगो एयरलाइंस (IndiGo) ने ग्वालियर-मुंबई मार्ग पर अपनी उड़ानों की आवृत्ति (फ्रीक्वेंसी) को बढ़ाते हुए इसे प्रतिदिन संचालित करने का निर्णय लिया है। यह नई व्यवस्था 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हो जाएगी।
इससे पहले इस रूट पर एयरलाइंस द्वारा सप्ताह में केवल चार दिन ही हवाई सेवाओं का संचालन किया जा रहा था।
कंपनी द्वारा जारी संशोधित शेड्यूल के मुताबिक, यह सेवा 'A320' आकार वाले एयरक्राफ्ट के जरिए दी जाएगी। उड़ानों का समय इस प्रकार निर्धारित किया गया है...
इंडिगो द्वारा 27 अक्टूबर से लागू होने वाले आगामी विंटर शेड्यूल (सर्दियों की समय-सारणी) को ध्यान में रखते हुए इस रूट पर सातों दिन संचालन की पूरी तैयारी कर ली गई है।
मुंबई और ग्वालियर के बीच हवाई सफर करने वाले यात्रियों के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, केवल अगस्त महीने में ही इस मार्ग पर कुल 5,775 यात्रियों ने उड़ान भरी, जिनमें से 2,964 यात्री मुंबई से ग्वालियर आए थे।
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