यातायात नियम तोड़ने में ग्वालियर नंबर-1, हादसे नहीं हो रहे कम ; 300 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस होंगे निरस्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मध्यप्रदेश सड़क हादसों में देश में दूसरे नंबर पर और हादसों से मौतों में चौथे नंबर पर है। यही वजह है कि डीजीपी कैलाश मकवाना ने 8 से 22 सितंबर तक विशेष अभियान चलाया। इस दौरान यातायात नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई के साथ ही लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है।

पुलिस मुख्यालय ने 8 से 18 सितंबर तक की गई कार्रवाई के आंकड़े जारी किए हैं। इसमें ग्वालियर ने यातायात नियम तोड़ने वालों पर सबसे ज्यादा कार्रवाई की है, जबकि छतरपुर में सबसे कम चालान काटे गए। यह हैं टॉप-5 शहर जहां सबसे ज्यादा चालान हुए ग्वालियर – 6255 चालान – ₹24,66,200 जुर्माना जबलपुर – 6047 चालान – ₹20,73,900 जुर्माना शिवपुरी – 3733 चालान – ₹14,56,200 जुर्माना भोपाल – 3630 चालान – ₹13,35,500 जुर्माना इंदौर – 3587 चालान – ₹13,44,600 जुर्माना सबसे कम कार्रवाई वाले शहर छतरपुर – 185 चालान – ₹67,500 जुर्माना झाबुआ – 303 चालान – ₹1,07,800 जुर्माना मैहर – 397 चालान – ₹3,27,600 जुर्माना धार– 511 चालान – ₹1,93,400 जुर्माना मऊगंज– 585 चालान – ₹2,05,700 जुर्माना कार्रवाई के बाद भी हादसे नहीं थम रहे ग्वालियर यातायात नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई में पहले स्थान पर है। शहर के प्रमुख चौराहों पर यातायात पुलिस की तैनाती रहती है और रोजाना चालान काटे जा रहे हैं। इसके बावजूद हादसे रुक नहीं रहे। हेलमेट न लगाने वाले दोपहिया चालक, तेज रफ्तार वाहन और शराब पीकर ड्राइविंग करने वाले नियम तोड़ने से नहीं चूक रहे। वजह है इन पर सख्त कार्रवाई का अभाव।