रोटी न देना पत्नी को पड़ा भारी, पति ने फावडे़ से किया हमला... अस्पताल में मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। मायापुर थानांतर्गत ग्राम गुरूकुदवाया में घरेलू विवाद ने खूनी रूप ले लिया। एक ग्रामीण ने अपनी पत्नी की फावड़ा मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ हत्या का प्रकरण कायम कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

जानकारी के अनुसार, गुरूकुदवाया निवासी नेतराम आदिवासी ने 18 सितम्बर की रात अपनी पत्नी कुसुम को गालियां देते हुए खाने के लिए रोटी मांगी। जब कुसुम ने गालियां देने का विरोध किया तो नेतराम ने गुस्से में आकर पास में रखा हुआ फावड़ा उठाया और पत्नी कुसुम के सिर में दे मारा। फावड़ा लगते ही कुसुम जमीन पर गिर गई और उसके सिर से खून बहने लगा।

अस्पताल में मौत

घायल कुसुम को उसके स्वजन तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां उपचार के दौरान 19 सितम्बर को उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना मायापुर पुलिस को दी गई। पुलिस ने नेतराम के भतीजे बहादुर आदिवासी की शिकायत पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

रोटी नहीं देती थी

मायापुर थाना प्रभारी नीतू सिंह के अनुसार आरोपित नेतराम ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया कि उसने पत्नी को रोटी न देने पर फावड़ा मारा था। उसने यह भी माना कि यह विवाद सिर्फ एक दिन का नहीं था, बल्कि लगभग रोज इसी बात पर झगड़े होते थे। इसी कारण गुस्से में उसने पत्नी के सिर पर फावड़ा मार दिया।