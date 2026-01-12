ग्वालियर व्यापार मेला : वाहनों पर रोड टैक्स में छूट को लेकर लग रहे भेदभाव के आरोप

वरुण शर्मा, नईदुनिया ग्वालियर। मध्य प्रदेश में अब मेलों को लेकर भी राजनीति होने लगी है। दरअसल मेलों में राजनीति का विषय अब रोड टैक्स में 50 फीसद की छूट है, जिसको लेकर प्रतिस्पर्धा का माहौल हो गया है। ऐतिहासिक ग्वालियर व्यापार मेला वाहनों की बिक्री पर रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट के लिए भी जाना जाता है। यहां रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट हर साल मिलती है।

ग्वालियर व्यापार मेला का शुभारंभ हुए 17 दिन बीत चुके हैं, लेकिन छूट देने का आदेश नहीं आया। खास बात यह है कि सरकार ग्वालियर-उज्जैन के लिए टैक्स छूट का आदेश एक साथ ही जारी करती है और उज्जैन मेला लगने वाला है। ग्वालियर में लग चुका है, लेकिन यहां इंतजार चल रहा है।

चर्चा यह है कि ग्वालियर के मेला में छूट सरकार देर से देती है और उज्जैन को पहले दे दी जाती है, ताकि उज्जैन में वाहन बिक्री का ग्राफ ऊपर हो जाए। खास बात यह है कि उज्जैन के मेले में प्रदेशभर के डीलरों को वाहन बेचने का मौका दिया जाता है जबकि ग्वालियर में ऐसा नहीं है, यहां संभाग के ही डीलरों को भाग लेने का मौका मिलता है। क्यों न लगें भेदभाव के आरोप, ऐसे समझें ग्वालियर व्यापार मेला : 25 दिसंबर को शुभारंभ, रोड टैक्स में छूट के अते-पते नहीं, 17 दिन बीत चुके हैं। ऑटो सेक्टर सज चुका है, डीलर्स स्टाक मंगा चुके हैं, लोग बुकिंग करके डिलीवरी के इंतजार में बैठे हैं। देर से छूट आने पर विभागीय और डीलर स्तर पर गड़बड़ी की शिकायतें आती हैं, कामकाज ओवरलोड हो जाता है।