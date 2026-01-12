मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    ग्वालियर व्यापार मेला : वाहनों पर रोड टैक्स में छूट को लेकर लग रहे भेदभाव के आरोप

    ग्वालियर व्यापार मेला का शुभारंभ हुए 17 दिन बीत चुके हैं, लेकिन छूट देने का आदेश नहीं आया। खास बात यह है कि सरकार ग्वालियर-उज्जैन के लिए टैक्स छूट का ...और पढ़ें

    By Varun SharmaEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 12 Jan 2026 02:16:12 PM (IST)Updated Date: Mon, 12 Jan 2026 02:20:40 PM (IST)
    ग्वालियर व्यापार मेला : वाहनों पर रोड टैक्स में छूट को लेकर लग रहे भेदभाव के आरोप
    ऑटो सेक्टर सज चुका है, डीलर्स स्टाक मंगा चुके हैं, लोग बुकिंग करके डिलीवरी के इंतजार में बैठे हैं। - प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. उज्जैन के मेले में प्रदेशभर के डीलरों को वाहन बेचने का मौका दिया जाता है
    2. जबकि ग्वालियर में ऐसा नहीं, यहां संभाग के ही डीलरों को भाग लेने का मौका
    3. मेले का 25 दिसंबर को हुआ था शुभारंभ, रोड टैक्स में छूट के अते-पते नहीं

    वरुण शर्मा, नईदुनिया ग्वालियर। मध्य प्रदेश में अब मेलों को लेकर भी राजनीति होने लगी है। दरअसल मेलों में राजनीति का विषय अब रोड टैक्स में 50 फीसद की छूट है, जिसको लेकर प्रतिस्पर्धा का माहौल हो गया है। ऐतिहासिक ग्वालियर व्यापार मेला वाहनों की बिक्री पर रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट के लिए भी जाना जाता है। यहां रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट हर साल मिलती है।

    ग्वालियर व्यापार मेला का शुभारंभ हुए 17 दिन बीत चुके हैं, लेकिन छूट देने का आदेश नहीं आया। खास बात यह है कि सरकार ग्वालियर-उज्जैन के लिए टैक्स छूट का आदेश एक साथ ही जारी करती है और उज्जैन मेला लगने वाला है। ग्वालियर में लग चुका है, लेकिन यहां इंतजार चल रहा है।


    चर्चा यह है कि ग्वालियर के मेला में छूट सरकार देर से देती है और उज्जैन को पहले दे दी जाती है, ताकि उज्जैन में वाहन बिक्री का ग्राफ ऊपर हो जाए। खास बात यह है कि उज्जैन के मेले में प्रदेशभर के डीलरों को वाहन बेचने का मौका दिया जाता है जबकि ग्वालियर में ऐसा नहीं है, यहां संभाग के ही डीलरों को भाग लेने का मौका मिलता है।

    क्यों न लगें भेदभाव के आरोप, ऐसे समझें

    ग्वालियर व्यापार मेला : 25 दिसंबर को शुभारंभ, रोड टैक्स में छूट के अते-पते नहीं, 17 दिन बीत चुके हैं। ऑटो सेक्टर सज चुका है, डीलर्स स्टाक मंगा चुके हैं, लोग बुकिंग करके डिलीवरी के इंतजार में बैठे हैं। देर से छूट आने पर विभागीय और डीलर स्तर पर गड़बड़ी की शिकायतें आती हैं, कामकाज ओवरलोड हो जाता है।

    उज्जैन मेला : इस बार 14 जनवरी से लगने की तिथि है और छूट भी मकर संक्रांति तक जारी कर दी जाएगी। ग्वालियर और उज्जैन मेला की छूट एक साथ ही जारी होती है, तो ऐसे में ग्वालियर मेला तो लेट हो गया, लेकिन उज्जैन की सही समय पर आएगी। उज्जैन में पूरे मप्र के डीलर वाहन बेचेंगे, ग्वालियर में नहीं।

    भेदभाव नहीं होने देंगे

    ग्वालियर व्यापार मेला की रोड टैक्स की छूट कैबिनेट से जारी होगी। इसकी प्रक्रिया चल रही है। ग्वालियर मेला पहले से लगता आ रहा है, उज्जैन बाद में। ग्वालियर के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। -तुलसीराम सिलावट, प्रभारी मंत्री।

    जल्द छूट दी जाएगी

    व्यापार मेला में रोड टैक्स छूट को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, जल्द छूट प्रदान की जाएगी। हमें प्रदेश के मुखिया पर पूर्ण भरोसा है। -भारत सिंह कुशवाह, सांसद।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.