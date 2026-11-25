नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर व्यापार मेले को इस बार पिछले वर्षों की तुलना में करीब दस दिन पहले शुरू करने की तैयारी है। मेला 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए परिसर में तैयारियां शुरू हो गई हैं।

झूला सेक्टर में झूलों को कसने का काम चल रहा है और दुकानदारों ने भी दुकानें तैयार करना शुरू कर दिया है। इसके बावजूद 15 दिसंबर से मेले का विधिवत शुभारंभ हो पाएगा या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। इसकी बड़ी वजह अधिकांश कारोबारियों का दूसरे राज्यों और मध्यप्रदेश के अन्य शहरों में आयोजित मेलों में व्यस्त होना है।