ग्वालियर में नवंबर में भी पसीना छुड़ा रही धूप, रात का पारा सामान्य से ऊपर

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। नवंबर का दूसरा सप्ताह शुरू होने के बावजूद शहर में सर्दी की दस्तक कमजोर बनी हुई है। दिन में तेज धूप के कारण गर्मी का अहसास हो रहा है, वहीं रात का तापमान भी सामान्य से दो से करीब तीन डिग्री अधिक दर्ज किया जा रहा है।

शनिवार को अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री दर्ज हुआ। न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.9 डिग्री अधिक रहा। रविवार को अधिकतम तापमान 32.8 और न्यूनतम 17.2 डिग्री रहा, जबकि सोमवार को पारा 32.2 और 17 डिग्री दर्ज किया गया।