ग्वालियर में नवंबर में भी पसीना छुड़ा रही धूप, रात का पारा सामान्य से ऊपर

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। नवंबर का दूसरा सप्ताह शुरू होने के बावजूद शहर में सर्दी की दस्तक कमजोर बनी हुई है। दिन में तेज धूप के कारण गर्मी का अहसास हो रहा है, वहीं रात का तापमान भी सामान्य से दो से करीब तीन डिग्री अधिक दर्ज किया जा रहा है।
शनिवार को अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री दर्ज हुआ। न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.9 डिग्री अधिक रहा। रविवार को अधिकतम तापमान 32.8 और न्यूनतम 17.2 डिग्री रहा, जबकि सोमवार को पारा 32.2 और 17 डिग्री दर्ज किया गया।
मौसम के इस बदलाव में सुबह की नमी भी अहम भूमिका निभा रही है। शनिवार सुबह सापेक्ष आर्द्रता 92 प्रतिशत और रविवार को 90 प्रतिशत दर्ज की गई। सोमवार को भी यह 88 प्रतिशत रही। सुबह नमी अधिक होने से ठंडक महसूस हो रही है, लेकिन सूरज चढ़ने के साथ तापमान बढ़ने से दोपहर में गर्मी का असर दिखाई देता है।
तीनों दिनों में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री के आसपास बना हुआ है। शनिवार को यह सामान्य से 2.9 डिग्री, रविवार को 2.5 डिग्री और सोमवार को 2.3 डिग्री अधिक रहा। इससे साफ है कि रात के तापमान में भी अभी सर्दी जैसी गिरावट नहीं आई है।
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शनिवार दोपहर 2:30 बजे तापमान 31.6 डिग्री और सोमवार को 31.4 डिग्री दर्ज किया गया। सुबह की तुलना में दोपहर में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में सुबह और दोपहर के मौसम में अंतर महसूस किया जा रहा है।