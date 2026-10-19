ग्वालियर में हल्की बूंदाबांदी ने बढ़ाई उमस, चिपचिपी गर्मी से लोग परेशान; आज कैसा रहेगा शहर का मिजाज?

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर शहर में इन दिनों मौसम का मिजाज पल-पल बदल रहा है। कभी बादलों के साथ हल्की बूंदाबांदी से हवा में ठंडक घुल रही है, तो कभी अचानक तापमान बढ़ने से उमस पसीने छुड़ा रही है। वीकेंड पर भी शहरवासियों ने मौसम के इसी उतार-चढ़ाव का सामना किया। हालांकि, राहत की बात यह है कि दिन का पारा अभी भी सामान्य से नीचे ही बना हुआ है।

रात के तापमान की बात करें, तो शनिवार को न्यूनतम पारा 21.9 डिग्री (सामान्य से 2.3 डिग्री ज्यादा) और रविवार को 21.2 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 1.6 डिग्री अधिक) रिकार्ड किया गया।

नमी और बूंदाबांदी ने बढ़ाई चिपचिपी गर्मी

वीकेंड पर शहर में हल्की बारिश का सिलसिला भी देखने को मिला। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, शनिवार को 0.3 मिलीमीटर और रविवार को 0.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सुबह और दोपहर के वक्त हवा में नमी (आर्द्रता) का स्तर काफी ज्यादा रहा। इस बूंदाबांदी और नमी के कारण रविवार को दिन का पारा चढ़ते ही लोगों को चिपचिपी गर्मी और उमस का अहसास हुआ।

सोमवार को कैसा रहेगा ग्वालियर का मौसम? (Gwalior Monday Weather)

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, सोमवार को भी ग्वालियर और इसके आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है। हवा में नमी बरकरार रहने के कारण दिन के समय हल्की उमस परेशान कर सकती है। हालांकि, मौसम में अचानक बदलाव आने पर शहर के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव के आसार नहीं हैं, जिससे लोगों को मिला-जुला मौसम ही देखने को मिलेगा।