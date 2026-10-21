Gwalior Weather Update: 3 दिन में 2.9 डिग्री सेल्सियस गिरा रात का तापमान, लेकिन दिन की धूप छुड़ा रही पसीने

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। रात के तापमान में गिरावट से लोगों को सुबह और देर रात हल्की ठंडक महसूस होने लगी है, लेकिन दिन में तेज धूप के कारण गर्मी का असर बना हुआ है।

बीते तीन दिनों के तापमान पर नजर डालें तो रातें ठंडी हुई हैं, जबकि दोपहर का पारा लगातार चढ़ा है। रविवार को न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस था, जो मंगलवार को गिरकर 18.3 डिग्री पर पहुंच गया। इसके विपरीत, अधिकतम तापमान 33 डिग्री से बढ़कर 34.2 डिग्री सेल्सियस हो गया।

दोपहर में 34.2 डिग्री तक पहुंचा पारा

मंगलवार को सुबह 8:30 बजे तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद धूप तेज होने के साथ तापमान तेजी से बढ़ा और सुबह 11:30 बजे 30.6 डिग्री पर पहुंच गया। दोपहर 2:30 बजे पारा 33.8 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि दिन का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस रहा। शाम 5:30 बजे तापमान 28.6 डिग्री पर आ गया। तापमान में यह अंतर सुबह-शाम की हल्की ठंडक और दोपहर की गर्मी के बीच साफ महसूस किया जा सकता है।

आंकड़ों में मौसम का मिजाज

दिन - न्यूनतम तापमान - अधिकतम तापमान

रविवार - 21.2°C - 33.0°C

सोमवार - 20.8°C - 33.5°C

मंगलवार - 18.3°C - 34.2°C

तीन दिन में बदलाव - 2.9°C की गिरावट - 1.2°C की बढ़ोतरी

सुबह ज्यादा नमी, दोपहर में कम हुई

मंगलवार को सुबह सापेक्ष आर्द्रता 85 प्रतिशत दर्ज की गई, जो दोपहर तक घटकर 53 प्रतिशत रह गई। यानी दिन चढ़ने के साथ हवा में नमी कम हुई और तापमान बढ़ा। सुबह-शाम हल्के कपड़ों में ठंडक महसूस हो सकती है, जबकि दोपहर में धूप के कारण गर्मी बनी रह सकती है। ऐसे में दिन के अलग-अलग समय के तापमान को ध्यान में रखकर बाहर निकलना और पर्याप्त पानी पीते रहना उपयोगी रहेगा।