ग्वालियर में बाइक से रॉन्ग साइड आया युवक ट्रैफिक पुलिस से भिड़ा, ASI को मारा थप्पड़

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। स्टेशन बजरिया तिराहे पर रांग साइड से आए एक युवक की ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से झड़प हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि सहायक उप निरीक्षक (एएसआइ) सोने राम ने युवक को थप्पड़ मार दिया।

इसके जवाब में युवक ने भी एएसआइ के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने युवक की प्लास्टिक के पाइप से पिटाई कर दी। बाद में युवक को उसकी बाइक सहित पुलिस के हवाले कर दिया गया।