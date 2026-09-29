पत्नी को साथ ले जाने की जिद में चलाई गोली और बरसाए पत्थर, ग्वालियर में जीजा ने ससुराल में किया बवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। आधी रात पत्नी को मायके से अपने साथ ले जाने की जिद कर रहे बहनोई को रोकना साले और उसके परिवार के लिए भारी पड़ गया। पत्नी के रात में जाने से मना करने और ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा रोकने पर बहनोई ने गुस्से में कट्टा निकाल लिया और हवाई फायर कर दिए। उसके साथ आए दो युवकों ने घर पर पथराव करते हुए गाली-गलौज की।
अचानक हुई फायरिंग और पथराव से परिवार में दहशत फैल गई। घटना के बाद आरोपित पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है।
घटना हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के चपरोली गांव में 27 सितंबर की रात करीब 11 बजे की है। चपरोली निवासी 22 वर्षीय वीरू राणा पुत्र जयेन्द्र राणा ने पुलिस को शिकायत में बताया कि रात करीब 11 बजे उसका जीजा अनिल राणा अपने साथी दिलीप और दीपक के साथ घर पहुंचा था। अनिल अपनी पत्नी भूरीबाई को अपने साथ ले जाने की जिद कर रहा था। रात अधिक होने के कारण भूरीबाई उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। वीरू और परिवार के अन्य सदस्यों ने भी अनिल को रात में पत्नी को साथ ले जाने से मना किया। इसी बात को लेकर अनिल विवाद करने लगा और गाली-गलौज शुरू कर दी।
पत्नी को साथ ले जाने से रोकने पर अनिल कथित तौर पर उग्र हो गया। उसने कट्टा निकालकर हवाई फायर कर दिए। वहीं उसके साथ आए दिलीप और दीपक ने घर पर पथराव शुरू कर दिया। तीनों ने परिवार के लोगों के साथ गाली-गलौज भी की। अचानक हुई फायरिंग और पथराव से परिवार के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। जान बचाने के लिए परिवार के सदस्य इधर-उधर छिप गए। फायरिंग की आवाज और शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंचने लगे। लोगों को एकत्रित होते देखकर अनिल और उसके दोनों साथी वहां से निकल गए।
जाते समय आरोपितों ने वीरू को धमकी दी कि यदि उसने पुलिस में शिकायत की तो उसे और उसके परिजनों को जान से खत्म कर देंगे। फायरिंग की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद वीरू अपने भाई छोटू राणा के साथ थाने पहुंचा और पूरी घटना की शिकायत की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अनिल राणा, दीपक और दिलीप को गिरफ्तार कर लिया। तीनों को हिरासत में लेकर पुलिस घटना और फायरिंग में इस्तेमाल किए गए हथियार के संबंध में पूछताछ कर रही है।
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