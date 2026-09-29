पत्नी को साथ ले जाने की जिद में चलाई गोली और बरसाए पत्थर, ग्वालियर में जीजा ने ससुराल में किया बवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। आधी रात पत्नी को मायके से अपने साथ ले जाने की जिद कर रहे बहनोई को रोकना साले और उसके परिवार के लिए भारी पड़ गया। पत्नी के रात में जाने से मना करने और ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा रोकने पर बहनोई ने गुस्से में कट्टा निकाल लिया और हवाई फायर कर दिए। उसके साथ आए दो युवकों ने घर पर पथराव करते हुए गाली-गलौज की।

अचानक हुई फायरिंग और पथराव से परिवार में दहशत फैल गई। घटना के बाद आरोपित पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है।