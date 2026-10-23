सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति पर लिखी जाति से जुड़े मामले की सुनवाई 30 नवंबर तक टली

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति पर लिखी जाति से जुड़े विवाद के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में गुरुवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के अनुरोध पर सुनवाई अब 30 नवंबर को निर्धारित की है।

प्रतिमा के नामपट्ट पर ‘गुर्जर’ शब्द लिखे जाने से विवाद न्यायालय ने स्पष्ट किया कि याचिका के निराकरण तक 24 सितंबर 2021 को जारी आदेश प्रभावी रहेगा। बता दें कि ग्वालियर के गिरवाई नाका चिरवाई रोड पर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के नामपट्ट पर ‘गुर्जर’ शब्द लिखे जाने से विवाद शुरू हुआ।