सड़क निर्माण की फाइल घर रखने पर हाई कोर्ट सख्त, PWD के मुख्य इंजीनियर समेत दो को नोटिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर की सड़कों की बदहाली को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारियों के आचरण पर कड़ी नाराजगी जताई है। सड़क से संबंधित मूल सरकारी अभिलेख उपयंत्री के घर पर मिलने के मामले में कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी ग्वालियर जोन के मुख्य अभियंता वीके अरख और प्रभारी उपयंत्री दीपक गुप्ता को अवमानना नोटिस जारी किया है। दोनों को जवाब देने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। कोर्ट ने मुख्य अभियंता द्वारा प्रभारी कार्यपालन यंत्री राकेश कुमार उपाध्याय को जारी कारण बताओ नोटिस के प्रभाव और क्रियान्वयन पर भी रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई पांच नवंबर को अवमानना प्रकरणों के साथ होगी।

न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने 30 अक्टूबर को कैलाश चंद अग्रवाल की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। मुख्य अभियंता वीके अरख ने अपने शपथपत्र में बताया था कि मूल फाइल घर पर रखने के कारण प्रभारी उपयंत्री दीपक गुप्ता को निलंबित किया गया है।