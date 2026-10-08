19 वर्षीय युवती की मर्जी पर हाई कोर्ट की मुहर, बोली- पति के साथ रहना है; माता-पिता के पास जाने से इनकार

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। भिंड जिले के आलमपुर थाना क्षेत्र से लापता 19 वर्षीय युवती के मामले में हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि बालिग व्यक्ति को अपनी जिंदगी के संबंध में स्वयं निर्णय लेने का अधिकार है। युवती ने कोर्ट में पेश होकर बताया कि उसने रोहित माहौर से शादी कर ली है और वह गुजरात में पति के साथ रह रही है। उसने माता-पिता के साथ रहने से भी इनकार कर दिया।

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर हुई सुनवाई न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने बुधवार को संजय कुमार बनाम मध्यप्रदेश शासन व अन्य मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने 19 वर्षीय बेटी के लापता होने का हवाला देते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान आलमपुर थाने की महिला आरक्षक ने युवती को कोर्ट में पेश किया।