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ग्वालियर में दो युवतियों से दुष्कर्म के मामले, एक में लव जिहाद तो दूसरे में NEET छात्रा से होटल में दुष्कर्म, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल

ग्वालियर में दो अलग-अलग मामलों में युवतियों के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं। माधौगंज में एक हिंदू युवती ने अदनान खान पर लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के दबाव का आरोप लगाया।

By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Sat, 24 Oct 2026 03:46:49 PM (IST)Updated Date: Sat, 24 Oct 2026 03:46:49 PM (IST)
ग्वालियर में दो युवतियों से दुष्कर्म के मामले, एक में लव जिहाद तो दूसरे में NEET छात्रा से होटल में दुष्कर्म, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल
ग्वालियर में दो अलग-अलग मामलों में युवतियों के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं (प्रतीकात्मक फोटो)

HighLights

  1. युवती बोली-अदनान ने धर्म परिवर्तन का दबाव डाला
  2. इंस्टा फ्रेंड ने NEET छात्रा से होटल में दुष्कर्म किया
  3. वीडियो बनाकर ब्लैकमेल, POCSO एक्ट में केस

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। माधौगंज थाना पहुंचकर एक हिंदू युवती ने अदनान खान पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि अदनान ने उससे दोस्ती की, संबंध भी बनाए। इसके बाद धर्म परिवर्तन का दबाव डालने लगा। हालांकि इस मामले में अभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है।

माधौगंज थाना प्रभारी दिव्या तिवारी के मुताबिक दोनों करीब तीन साल से एक साथ हैं। बीते रोज युवक ने मारपीट की थी। जिसके चलते युवती को चोट भी लगी। हाथ में सब्जी काटने वाला चाकू मारा। जिसकी रिपोर्ट दर्ज की गई। युवती सनातन सेना के सदस्यों के साथ थाने पहुंची। उसने शुक्रवार को बताया कि वह धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाल रहा था। जांच चल रही है।


इंस्टाग्राम की दोस्ती पड़ी भारी, NEET छात्रा से होटल में दुष्कर्म

सोशल मीडिया की दोस्ती भारी पड़ गई है। गोला का मंदिर इलाके में 17 वर्षीय नीट छात्रा को इंस्टाग्राम फ्रेंड आरुष मिश्रा ने कोचिंग के बहाने होटल ले जाकर दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा। रिश्तेदारों के मोबाइल पर वीडियो पहुंचने पर स्वजन को घटना का पता चला, जिस पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

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कंपू में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म

वहीं, दूसरे मामले में कम्पू क्षेत्र की 38 वर्षीय महिला से अतीक अहमद ने सोशल मीडिया पर पहचान बढ़ाकर शादी का झांसा दिया और दुष्कर्म किया। आरोपित अब शादी से मुकर गया है। पुलिस ने दोनों मामलों में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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