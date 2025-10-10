Gwalior News: करवा चौथ पर पत्नी के साथ व्रत रखने वाले पतियों को मिलेगा सम्मान

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर पंजाबी परिषद समिति ग्वालियर द्वारा का सामूहिक करवा चौथ पूजन 10 अक्टूबर शुक्रवार को सनातन धर्म मंदिर में शाम चार बजे से पूजन प्रारंभ होगा। समिति एवं समाज के मीडिया प्रभारी राजू पंडित ने बताया आयोजन को लेकर समिति बनाई गई जिसमें मुख्य संयोजिका सिम्मी अजीत कुकरेजा होगी। कार्यक्रम में संयोजक एवं सहसंयोजक व्यवस्थापक नियुक्त किए गए और उन्हें जिम्मेदारियां दी गईं।

55 वर्ष के ऊपर वाले कपल को सम्मानित किया जाएगा नई वधु को, पति-पत्नी दोनों का एक साथ व्रत कर रखने वाले जोड़े को, सुंदर मेहंदी रचनेवाली, 16 श्रृंगार से सुसज्जित व 55 वर्ष के ऊपर वाले कपल को समिति द्वारा स्वागत एवं सम्मानित किया जाएगा। बैठक में मुख्य संरक्षक कुलबीर भारद्वाज अध्यक्ष अशोक प्रमिला मरवाह सचिव जीके सूरी रश्मि शूरी संयुक्त अध्यक्ष दिनेश भला उषा भल्ला, नरेंद्र बेदी, कोषाध्यक्ष आत्म प्रकाश मोंगिया लक्ष्मी जुनेजा, रमी आनंद, व्यवस्थापक राज्यपाल खुराना कार्यक्रम संयोजक अजय सपरा, संजय सपरा,साकेत आनंद,रीता मल्होत्रा, अनिल मल्होत्रा, कुलभूषण गंभीर, परमजीत सिंह सिद्धू सहित समिति के सभी सदस्य गण विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।