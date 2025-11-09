नवंबर के महत्वपूर्ण दिवस : राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस से लेकर बिरसा मुंडा जयंती तक

डिजिटल डेस्क। नवंबर का महीना कई ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दिवसों से भरा हुआ है। इस महीने के पहले पखवाड़े यानी 9 से 15 नवंबर के बीच कई ऐसे अवसर आते हैं, जो देश और दुनिया दोनों के लिए खास मायने रखते हैं, चाहे वह राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस हो, बाल दिवस, विश्व मधुमेह दिवस या फिर बिरसा मुंडा जयंती। ये सभी दिवस समाज में जागरूकता बढ़ाने और महत्वपूर्ण मूल्यों को याद दिलाने का काम करते हैं।

नौ नवंबर-राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस भारत में नौ नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि उन क्षेत्रों में लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा सके, जहां कानूनी साक्षरता का अभाव है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1995 में लागू किया गया था और तब से लोग कानूनी साक्षरता की कमी के प्रति जागरूक हो रहे हैं।

नौ नवंबर- उत्तराखंड स्थापना दिवस उत्तराखंड की स्थापना नौ नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड को ‘देवभूमि’ या ‘देवताओं की भूमि’ के रूप में जाना जाता है। उत्तराखंड स्थापना दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। शुरुआत में उत्तरांचल के नाम से जाना जाने वाला यह राज्य 2007 में औपचारिक रूप से उत्तराखंड नाम में बदल गया। नौ नवंबर- करतारपुर कारिडोर का उद्घाटन नौ नवंबर, 2019 को भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने करतारपुर कारिडोर के निर्माण की घोषणा की। इस दिन का धार्मिक महत्व तब से है, जब 1552 में प्रथम सिख गुरु नानक देव जी ने करतारपुर साहिब गुरुद्वारा की स्थापना की थी।

नौ नवंबर- विश्व स्वतंत्रता दिवस नौ नवंबर को मनाया जाने वाला विश्व स्वतंत्रता दिवस 1989 में बर्लिन की दीवार गिरने की याद में मनाया जाता है, जो उत्पीड़न पर स्वतंत्रता की विजय का प्रतीक है। यह दिन स्वतंत्रता और लोकतंत्र की भावना का जश्न मनाता है और उन लोगों को सम्मानित करता है, जिन्होंने सत्तावादी शासन से मुक्त जीवन जीने के अधिकार के लिए संघर्ष किया। 10 नवंबर- शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस एक अंतरराष्ट्रीय दिवस है, जो समाज में विज्ञान के महत्व को दर्शाता है और हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। यह उभरते वैज्ञानिक मुद्दों पर चर्चा में आम जनता की भागीदारी के महत्व पर भी जोर देता है। 10 नवंबर-विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस 10 नवंबर को मनाया जाने वाला विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस एक वैश्विक पहल है, जिसका उद्देश्य टिकाऊ शहरों के निर्माण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सार्वजनिक परिवहन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 10 नवंबर- विश्व टीकाकरण दिवस विश्व टीकाकरण दिवस प्रतिवर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है, वैश्विक स्वास्थ्य की सुरक्षा में टीकों के महत्व की एक महत्वपूर्ण याद दिलाता है। यह दिवस जानलेवा बीमारियों की रोकथाम और व्यक्तियों व समुदायों को खसरा, पोलियो और इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारियों से बचाने में टीकाकरण की भूमिका पर प्रकाश डालता है। 11 नवंबर- युद्धविराम दिवस फ्रांस में 11 नवंबर को युद्धविराम दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के उपलक्ष्य में भी जाना जाता है। इस दिन को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। कुछ देश इस दिन को स्मरण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 11 नवंबर 1918 को उत्तरी फ्रांस के काम्पिएग्ने में मित्र देशों की सेनाओं और जर्मनी के बीच एक युद्धविराम समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए थे।

11 नवंबर- राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यह दिवस 11 नवंबर को भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 1947 से 1958 तक वे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे। 12 नवंबर- विश्व निमोनिया दिवस निमोनिया और इसकी रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा संक्रामक रोग माना जाता है, जिससे पांच साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। 13 नवंबर- विश्व दयालुता दिवस हर साल 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य सभी को सबसे महत्वपूर्ण और अनोखे मानवीय सिद्धांतों में से एक पर चिंतन करने और उसका पालन करने का अवसर प्रदान करना है। यह दिन दयालुता के छोटे-छोटे कार्यों को भी बढ़ावा देता है, जो लोगों को एक साथ लाते हैं। 13 नवंबर- विश्व प्रयोज्यता दिवस नवंबर के हर दूसरे गुरुवार को विश्व प्रयोज्यता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व प्रयोज्यता दिवस 13 नवंबर को है। यह दिन विभिन्न समुदायों को एक साथ लाता है, ताकि हम इस बात का जश्न मना सकें कि हम अपनी दुनिया को सभी के लिए एक बेहतर जगह कैसे बना सकते हैं।