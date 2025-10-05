मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Gwalior में शराबी पति की करतूत, बेटी के सामने काटी पत्नी की नाक, FIR दर्ज

    MP News: ग्वालियर में एक सिरफरे युवक ने अपनी पत्नी की ही नाक काट डाली। पत्नी को रोज पीटता था, जिसके चलते महिला अपनी बेटी के साथ अलग रहने लगी। यह भी उसे नागवार गुजरा। इस पर युवक हाथ में हसिया लेकर शनिवार को महिला के पास पहुंच गया। यहां बेटी के सामने ही उसे पीटा फिर हसिया मारकर नाक काट डाली।

    By amit mishra
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 05 Oct 2025 05:18:55 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 05 Oct 2025 05:18:54 PM (IST)
    Gwalior में शराबी पति की करतूत, बेटी के सामने काटी पत्नी की नाक, FIR दर्ज
    Gwalior में शराबी पति की करतूत।

    HighLights

    1. सिरफरे युवक ने अपनी पत्नी की ही नाक काट डाली
    2. बेटी के सामने ही उसे पीटा फिर नाक काट डाली
    3. महिला गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने दर्ज की FIR

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। उपनगर ग्वालियर में एक सिरफरे युवक ने अपनी पत्नी की ही नाक काट डाली। पत्नी को रोज पीटता था, जिसके चलते महिला अपनी बेटी के साथ अलग रहने लगी। यह भी उसे नागवार गुजरा। इस पर युवक हाथ में हसिया लेकर शनिवार को महिला के पास पहुंच गया। यहां बेटी के सामने ही उसे पीटा फिर हसिया मारकर नाक काट डाली। इस मामले में महिला गंभीर रूप से घायल है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपित यहां से भाग निकला। रात में ग्वालियर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की।

    शराबी पति ने पत्नी की काटी नाक

    उपनगर ग्वालियर स्थित रमटापुरा में रहने वाला कमल बाथम शराब पीने का आदी है। इसी के कारण उसका पत्नी भूरी बाथम से झगड़ा होता था। नशे में वह पत्नी की मारपीट करता था। इसके चलते पत्नी बेटी को लेकर अलग रहने लगी। इससे वह नाराज था। पत्नी पर घर चलने के लिए दबाव डाल रहा था। शुक्रवार रात को वह जबरन घर लाने के लिए पहुंचा था, जब पत्नी ने इनकार किया तो लौट गया।

    यह भी पढ़ें- MP विधानसभा अध्यक्ष के बेटे का बर्थडे बना आफत... घंटों तक जाम में फंसी एंबुलेंस, रैली की नहीं ली अनुमति

    पुलिस ने इस मामले में की FIR दर्ज

    शनिवार को फिर वह महिला के घर पहुंच गया। यहां पहले तो घर चलने के लिए कहा, लेकिन जब वह नहीं मानी तो बेटी के सामने ही उसे पीटने लगा। इसके बाद हसिये से नाक काट डाली। जब बेटी ने मां को बचाने के लिए शोर मचाया तो मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए। लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वह हसिया लेकर भीड़ पर दौड़ा। इसके बाद लोग पीछे हट गए। वह यहां से भाग निकला। महिला को अस्पताल ले जाया गया। ग्वालियर थाना पुलिस को सूचना मिली। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपित की तलाश चल रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.