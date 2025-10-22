मेरी खबरें
    Gwalior में टीटीई बनकर यात्रियों से पैसे वसूल रहा था सेना का जवान, चेकिंग स्टाफ ने पकड़ा

    MP News: पुणे से चलकर जम्मूतवी जा रही झेलम एक्सप्रेस के जनरल कोच में बैठे यात्रियों से फर्जी टीटीई बनकर अवैध वसूली कर रहे सेना के एक जवान को टिकट चेकिंग स्टाफ ने पकड़ लिया। त्योहार के कारण कई यात्री जनरल कोच में बेटिकट बैठे थे। इसका जवान ने फायदा उठाया। वो झांसी से ग्वालियर के बीच स्वयं को टीटीई बताकर यात्रियों से रुपये वसूलने लगा।

    By Priyank Sharma
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Wed, 22 Oct 2025 10:20:04 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 22 Oct 2025 10:20:04 PM (IST)
    फर्जी टीटीई बनकर वसूली कर रहे सेना के जवान को पकड़ा।

    HighLights

    1. अवैध वसूली कर रहा सेना का एक जवान ट्रेन में पकड़ाया
    2. फर्जी टीटीई बन झेलम एक्सप्रेस में कर रहा था वसूली
    3. यात्रियों ने एक्स पर की शिकायत तो सक्रियता से पकड़ा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। पुणे से चलकर जम्मूतवी जा रही झेलम एक्सप्रेस के जनरल कोच में बैठे यात्रियों से फर्जी टीटीई बनकर अवैध वसूली कर रहे सेना के एक जवान को टिकट चेकिंग स्टाफ ने पकड़ लिया। त्योहार के कारण कई यात्री जनरल कोच में बेटिकट बैठे थे। इसका जवान ने फायदा उठाया। वो झांसी से ग्वालियर के बीच स्वयं को टीटीई बताकर यात्रियों से रुपये वसूलने लगा।

    चेकिंग स्टाफ ने RPF की सहायता से पकड़ा

    ट्रेन में सवार एक यात्री ने संदेह होने पर इसका वीडियो बनाकर एक्स पर पोस्ट किया, जिसके बाद ट्रेन के ग्वालियर पहुंचने पर सेना के जवान को टिकट चेकिंग स्टाफ ने आरपीएफ की सहायता से पकड़ लिया। फर्जी टीटीई का नाम कमल कुमार पांडे निवासी कुशीनगर उत्तर प्रदेश है और वह वर्तमान में झांसी में पदस्थ है। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वो पहले भी दो बार ऐसा कर चुका है। उसके पास से 1620 रुपये बरामद हुए और वह खुद ही बेटिकट झांसी से ग्वालियर आ रहा था।


    फर्जी टीटीई को जीआरपी के किया सुपुर्द

    इस कार्रवाई में सीटीआई राजीव शर्मा, लोकेंद्र कौशिक, विजय कुमार सिंह, मोहित विश्वास, अर्पित गोस्वामी, अमित परमार, नीरज कौशिक और आरपीएफ एएसआई अशोक सिंह भदौरिया, कांस्टेबल शीशराम गुर्जर व अजीत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पकड़े गए फर्जी टीटीई को जीआरपी के सुपुर्द कर दिया गया।

