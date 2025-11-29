शादी की खुशियां मातम में बदलीं... बकाया बिजली बिल जमा न होने पर काटा कनेक्शन, हार्ट अटैक से पिता की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। भितरवार में बिजली विभाग द्वारा केस दर्ज होने के सदमे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि घर में दो दिन बाद बेटे की शादी होनी थी। मामला 22 नवंबर का है, जब बकाया दो लाख रुपये जमा न करने पर काटे गए कनेक्शन को दोबारा जोड़ने पर बिजलीकर्मियों से विवाद हुआ था।

इसके अगले दिन बिजली विभाग ने पिता-पुत्र पर मामला दर्ज कराया। स्वजनों का कहना है कि केस दर्ज होने के बाद से राजू सोनी तनाव में थे और 28 नवंबर की रात उन्हें हृदयघात हुआ, जिससे उनकी मौत हो गई। 30 नवंबर को होने वाली शादी की तैयारी के बीच बेटे ने मेहंदी लगे हाथों से पिता को मुखाग्नि दी।