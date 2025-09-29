IND vs PAK, Asia Cup Final: भारत ने जीता एशिया कप, ग्वालियर के महाराज बाड़े पर लगे इंडिया...इंडिया के जयकारे

नईदुनिया प्रतिनिधि,ग्वालियर। दुबई में खेले गए एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीत दर्ज की। मैच जैसे ही खत्म हुआ तो ग्वालियरवासी अपने-अपने घरों से निकलकर जीत का जश्न मनाने महाराज बाड़ा पहुंचे। यहां पुलिस वालों ने उन्हें खदेड़ा लेकिन लोगों में उत्साह इतना था

उन्होंने सराफा बाजार में जाकर भारत की जीत का जश्न मनाया। जश्न मनाने वालों में बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी शामिल रहे। रात के साढ़े 12 बजे महाराज बाड़ा स्थित सराफा बाजार ऐसा लगने लगा जैसे की दिन में बाजार लग रहा हो। यहां आकर लोगों ने आतिशबाजी की और भारत माता की जय, इंडिया...इंडिया के नारे लगाए।