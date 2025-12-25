मेरी खबरें
    'सेमीकंडक्टर हब बनेगा भारत, जल्द शुरू होगा निर्यात', ग्वालियर में बोले गृह मंत्री अमित शाह

    केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को ग्वालियर की ऐतिहासिक धरती से भारत के तकनीकी और औद्योगिक भविष्य का एक नया विजन साझा किया।

    By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 25 Dec 2025 08:25:03 PM (IST)Updated Date: Thu, 25 Dec 2025 08:25:03 PM (IST)
    ग्वालियर में गृह मंत्री अमित शाह

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को ग्वालियर की ऐतिहासिक धरती से भारत के तकनीकी और औद्योगिक भविष्य का एक नया विजन साझा किया। 'अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट-2025' को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि भारत बहुत जल्द सेमीकंडक्टर क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि इसका वैश्विक स्तर पर निर्यात भी शुरू करेगा।

    ग्लोबल लीडर बनने की ओर भारत के कदम

    गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 'धमाकेदार एंट्री' की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार कई ऐसे नए क्षेत्रों की नींव डाल रही है, जो भारत को एक 'ग्लोबल लीडर' के रूप में स्थापित करेंगे। शाह ने बताया कि वर्तमान में सेमीकंडक्टर की मांग वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है और भारत इस आपूर्ति श्रृंखला का एक प्रमुख केंद्र बनने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है।


    वाइब्रेंट गुजरात की तर्ज पर एमपी का विकास

    पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के समापन पर आयोजित इस समिट में शाह ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि जिस तरह पीएम मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए 'वाइब्रेंट गुजरात' के जरिए निवेश की वैज्ञानिक शुरुआत की थी, ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश में डॉ. मोहन यादव क्षेत्रीय इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के माध्यम से प्रदेश का संतुलित विकास कर रहे हैं।

    इस अवसर पर गृह मंत्री ने मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों के लिए दो लाख करोड़ रुपये से अधिक की निवेश परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और संसाधनों का सही उपयोग इसे आने वाले समय में देश का औद्योगिक पावरहाउस बना देगा।

