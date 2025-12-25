'सेमीकंडक्टर हब बनेगा भारत, जल्द शुरू होगा निर्यात', ग्वालियर में बोले गृह मंत्री अमित शाह

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को ग्वालियर की ऐतिहासिक धरती से भारत के तकनीकी और औद्योगिक भविष्य का एक नया विजन साझा किया। 'अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट-2025' को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि भारत बहुत जल्द सेमीकंडक्टर क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि इसका वैश्विक स्तर पर निर्यात भी शुरू करेगा।

ग्लोबल लीडर बनने की ओर भारत के कदम गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 'धमाकेदार एंट्री' की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार कई ऐसे नए क्षेत्रों की नींव डाल रही है, जो भारत को एक 'ग्लोबल लीडर' के रूप में स्थापित करेंगे। शाह ने बताया कि वर्तमान में सेमीकंडक्टर की मांग वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है और भारत इस आपूर्ति श्रृंखला का एक प्रमुख केंद्र बनने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है।