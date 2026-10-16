रेल यात्रियों के लिए अलर्ट! 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक सिर्फ आगरा कैंट से चलेगी झांसी-दिल्ली एक्सप्रेस

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: जाजऊ-भांडई स्टेशनों के बीच पुल की मरम्मत के चलते झांसी-नई दिल्ली एक्सप्रेस का संचालन प्रभावित रहेगा। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा पुल संख्या 1331/1 पर स्टील गर्डर बदलने के लिए यातायात और बिजली का ब्लाक लिया जाएगा। इसके चलते 30 नवंबर से दो दिसंबर तक ट्रेन झांसी और नई दिल्ली तक नहीं जाएगी।

आगरा कैंट से होगा संचालन रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 12279 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-नई दिल्ली एक्सप्रेस और 12280 नई दिल्ली-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी एक्सप्रेस का संचालन इस अवधि में आगरा कैंट स्टेशन से ही होगा। दोनों ट्रेनें प्रतिदिन चलती हैं और निर्धारित अवधि में इनकी तीन-तीन यात्राएं प्रभावित होंगी। इससे झांसी, ग्वालियर और दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है।