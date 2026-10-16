त्योहार पर रेलवे ने दी यात्रियों को सौगात, जबलपुर-निजामुद्दीन के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन; ग्वालियर में भी होगा स्टॉपेज

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ महापर्व पर ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन का ग्वालियर स्टेशन पर भी ठहराव रहेगा। इससे त्योहार के दौरान दिल्ली और जबलपुर की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेगा।

रेलवे ने दोनों दिशाओं में ट्रेन के संचालन का कार्यक्रम जारी कर दिया है और आरक्षण भी शुरू हो गया है। गाड़ी संख्या 01707 जबलपुर-हजरत निजामुद्दीन स्पेशल 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को रात 8:20 बजे जबलपुर से रवाना होगी। वापसी में गाड़ी संख्या 01708 हजरत निजामुद्दीन-जबलपुर स्पेशल 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को दोपहर 3:45 बजे हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से चलेगी।