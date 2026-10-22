यात्रियों के लिए जरूरी खबर, कोहरे के कारण 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक झांसी नहीं जाएगी ताज एक्सप्रेस

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। सर्दियों में कोहरे के चलते ट्रेनों के संचालन पर पड़ने वाला असर ग्वालियर के यात्रियों की परेशानी बढ़ाने वाला है। रेलवे ने एक दिसंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-नई दिल्ली एक्सप्रेस का संचालन झांसी से ग्वालियर के बीच बंद रखने का निर्णय लिया है।

इस फैसले का असर ग्वालियर से झांसी और झांसी से ग्वालियर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। तीन महीने तक इस ट्रेन में इन दोनों स्टेशनों के बीच सफर करने की सुविधा नहीं मिलेगी। दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों को ग्वालियर से आगे की यात्रा के लिए दूसरे विकल्प तलाशने होंगे।

इनमें गोरखपुर-आनंद विहार टर्मिनल, कानपुर-काठगोदाम, अजमेर-सियालदह और नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं। ऐसे में दिसंबर से फरवरी के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अपनी ट्रेन की स्थिति पहले से जांचनी होगी।

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ग्वालियर के यात्रियों को करना होगा वैकल्पिक व्यवस्था का इंतजाम

झांसी और ग्वालियर के बीच नियमित रूप से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए तीन महीने तक इस ट्रेन का उपलब्ध नहीं होना परेशानी का कारण बन सकता है। खासकर दिल्ली की ओर जाने वाले उन यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बदलनी पड़ सकती है, जो झांसी से ट्रेन पकड़ते हैं या इस ट्रेन से झांसी तक पहुंचते हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले रेलवे की आधिकारिक सूचना से ट्रेन के संचालन की पुष्टि कर लें।

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