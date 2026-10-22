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यात्रियों के लिए जरूरी खबर, कोहरे के कारण 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक झांसी नहीं जाएगी ताज एक्सप्रेस

कोहरे के कारण 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक वीरांगना लक्ष्मीबाई-नई दिल्ली एक्सप्रेस ग्वालियर और झांसी के बीच निरस्त रहेगी। इससे यात्रियों को 3 महीने तक परेश...और पढ़ें

By Vikram Singh TomarEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Thu, 22 Oct 2026 08:53:50 AM (IST)Updated Date: Thu, 22 Oct 2026 08:53:50 AM (IST)
यात्रियों के लिए जरूरी खबर, कोहरे के कारण 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक झांसी नहीं जाएगी ताज एक्सप्रेस
यात्रियों के लिए जरूरी खबर। (एआई जनरेटेड)

HighLights

  1. कोहरे के कारण ट्रेनों का संचालन हुआ प्रभावित।
  2. 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक ट्रेन निरस्त।
  3. ग्वालियर-झांसी के बीच नहीं चलेगी नई दिल्ली एक्सप्रेस।

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। सर्दियों में कोहरे के चलते ट्रेनों के संचालन पर पड़ने वाला असर ग्वालियर के यात्रियों की परेशानी बढ़ाने वाला है। रेलवे ने एक दिसंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-नई दिल्ली एक्सप्रेस का संचालन झांसी से ग्वालियर के बीच बंद रखने का निर्णय लिया है।

इस फैसले का असर ग्वालियर से झांसी और झांसी से ग्वालियर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। तीन महीने तक इस ट्रेन में इन दोनों स्टेशनों के बीच सफर करने की सुविधा नहीं मिलेगी। दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों को ग्वालियर से आगे की यात्रा के लिए दूसरे विकल्प तलाशने होंगे।


झांसी-ग्वालियर के बीच ट्रेन निरस्त

  • रेलवे के अनुसार, गाड़ी संख्या 12279 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-नई दिल्ली एक्सप्रेस एक दिसंबर से 28 फरवरी तक झांसी से ग्वालियर के बीच निरस्त रहेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 12280 नई दिल्ली-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी एक्सप्रेस भी इस अवधि में ग्वालियर से झांसी के बीच नहीं चलेगी।

  • दोनों ट्रेनों का ग्वालियर से दिल्ली के बीच का संचालन प्रभावित नहीं होगा, लेकिन झांसी तक आने-जाने वाले यात्रियों को इस हिस्से में ट्रेन की सुविधा नहीं मिलेगी। कोहरे के मौसम में रेलवे ने परिचालन संबंधी कारणों से कई अन्य ट्रेनों के फेरे भी कम किए हैं।

  • इनमें गोरखपुर-आनंद विहार टर्मिनल, कानपुर-काठगोदाम, अजमेर-सियालदह और नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं। ऐसे में दिसंबर से फरवरी के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अपनी ट्रेन की स्थिति पहले से जांचनी होगी।

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    ग्वालियर के यात्रियों को करना होगा वैकल्पिक व्यवस्था का इंतजाम

    झांसी और ग्वालियर के बीच नियमित रूप से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए तीन महीने तक इस ट्रेन का उपलब्ध नहीं होना परेशानी का कारण बन सकता है। खासकर दिल्ली की ओर जाने वाले उन यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बदलनी पड़ सकती है, जो झांसी से ट्रेन पकड़ते हैं या इस ट्रेन से झांसी तक पहुंचते हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले रेलवे की आधिकारिक सूचना से ट्रेन के संचालन की पुष्टि कर लें।

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