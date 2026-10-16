ग्वालियर व्यापार मेले की तैयारियां शुरू, 15 दिसंबर से सजेगा ऐतिहासिक बाजार; ठेकेदारों से मंगाए आवेदन

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: ग्वालियर की ऐतिहासिक एवं प्रतिष्ठित व्यापारिक परंपरा के प्रतीक माधवराव सिंधिया व्यापार मेला वर्ष 2026-27 के आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा मेले का आयोजन 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक किया जाएगा। मेले को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और सुचारु रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं से संबंधित विभिन्न कार्यों हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

बेहतर सुविधाओं और तीन जोन में पार्किंग की व्यवस्था मेले में आने वाले व्यापारियों, दुकानदारों, उद्यमियों, नागरिकों और अन्य आगंतुकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेला परिसर में विभिन्न व्यवस्थाएं की जाएंगी। इनमें अस्थायी विद्युत फिटिंग एवं विद्युत सजावट, संपूर्ण मेला परिसर की साफ-सफाई, कैंप एवं टेंट व्यवस्था, लाउडस्पीकर के माध्यम से उद्घोषणा तथा माइक व्यवस्था से जुड़े कार्य शामिल हैं।