ग्वालियर व्यापार मेले की तैयारियां शुरू, 15 दिसंबर से सजेगा ऐतिहासिक बाजार; ठेकेदारों से मंगाए आवेदन

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: ग्वालियर की ऐतिहासिक एवं प्रतिष्ठित व्यापारिक परंपरा के प्रतीक माधवराव सिंधिया व्यापार मेला वर्ष 2026-27 के आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा मेले का आयोजन 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक किया जाएगा। मेले को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और सुचारु रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं से संबंधित विभिन्न कार्यों हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।
ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा संबंधित कार्यों की निविदाएं समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करने के साथ मध्यप्रदेश शासन के एमपी टेंडर पोर्टल पर ऑनलाइन आमंत्रित की गई हैं। इच्छुक ठेकेदार, फर्म और निविदाकार पोर्टल पर संबंधित निविदाओं का अवलोकन कर सकते हैं तथा नियमों एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपनी निविदाएं ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं।
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प्राधिकरण ने इच्छुक निविदाकारों से अपील की है कि वे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पहले निविदा दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें। साथ ही, निविदाओं में उल्लेखित नियमों, शर्तों, आवश्यक दस्तावेजों और निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करें।
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