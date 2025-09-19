MP Breaking News: ग्वालियर में हाईवे पर इंदौर पुलिस के सिपाही को गोली मारकर लूटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। इंदौर के राजेंद्र नगर थाने में पदस्थ सिपाही प्रमोद त्यागी को बाइक सवार चार बदमाशों ने ग्वालियर-शिवपुरी हाईवे पर गोली मारकर लूट लिया। चारों बदमाश करीब पांच किलोमीटर तक सिपाही का पीछा करते रहे, फिर उसे घेरकर सड़क किनारे झाड़ियों में ले गए। जब सिपाही बदमाशों से भिड़ गया, तो सीने में कट्टे से गोली मारी। इसके बाद 30 हजार रुपये, बाइक और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। लुटेरों के भागने के बाद किसी तरह सिपाही सड़क पर आया।

पूर्व विधायक एवं कांग्रेस नेता सत्यपाल सिंह ने बचाई जान आधा घंटे तक हाथ देकर हाइवे पर वाहनों को रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं रुका। तभी यहां से पूर्व विधायक एवं कांग्रेस नेता सत्यपाल सिंह उर्फ नीटू सिकरवार अपने साथियों के साथ गुजरे। उनकी नजर सिपाही के हाथ पर पड़ी, जो खून से सना हुआ था। तुरंत उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाई। इसके बाद सिपाही को गाड़ी से सीधे अस्पताल लेकर पहुंचे। रास्ते में से ही एसएसपी धर्मवीर सिंह को सूचना दी। एसएसपी भी सीधे अस्पताल पहुंच गए। लुटेरों की घेराबंदी के लिए फोर्स लगाया, लेकिन खबर लिखे जाने तक आरोपितों का कोई सुराग नहीं लगा है।