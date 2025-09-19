मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP Breaking News: ग्वालियर में हाईवे पर इंदौर पुलिस के सिपाही को गोली मारकर लूटा

    चार बदमाश करीब पांच किलोमीटर तक सिपाही का पीछा करते रहे, फिर उसे घेरकर सड़क किनारे झाड़ियों में ले गए। जब सिपाही बदमाशों से भिड़ गया, तो सीने में कट्टे से गोली मारी। इसके बाद 30 हजार रुपये, बाइक और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। लुटेरों के भागने के बाद किसी तरह सिपाही सड़क पर आया।

    By amit mishra
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 19 Sep 2025 06:13:44 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 19 Sep 2025 06:13:44 AM (IST)
    MP Breaking News: ग्वालियर में हाईवे पर इंदौर पुलिस के सिपाही को गोली मारकर लूटा
    ग्वालियर में हाईवे पर इंदौर पुलिस के सिपाही को गोली मारकर लूटा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। इंदौर के राजेंद्र नगर थाने में पदस्थ सिपाही प्रमोद त्यागी को बाइक सवार चार बदमाशों ने ग्वालियर-शिवपुरी हाईवे पर गोली मारकर लूट लिया। चारों बदमाश करीब पांच किलोमीटर तक सिपाही का पीछा करते रहे, फिर उसे घेरकर सड़क किनारे झाड़ियों में ले गए। जब सिपाही बदमाशों से भिड़ गया, तो सीने में कट्टे से गोली मारी। इसके बाद 30 हजार रुपये, बाइक और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। लुटेरों के भागने के बाद किसी तरह सिपाही सड़क पर आया।

    पूर्व विधायक एवं कांग्रेस नेता सत्यपाल सिंह ने बचाई जान

    आधा घंटे तक हाथ देकर हाइवे पर वाहनों को रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं रुका। तभी यहां से पूर्व विधायक एवं कांग्रेस नेता सत्यपाल सिंह उर्फ नीटू सिकरवार अपने साथियों के साथ गुजरे। उनकी नजर सिपाही के हाथ पर पड़ी, जो खून से सना हुआ था। तुरंत उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाई। इसके बाद सिपाही को गाड़ी से सीधे अस्पताल लेकर पहुंचे। रास्ते में से ही एसएसपी धर्मवीर सिंह को सूचना दी। एसएसपी भी सीधे अस्पताल पहुंच गए। लुटेरों की घेराबंदी के लिए फोर्स लगाया, लेकिन खबर लिखे जाने तक आरोपितों का कोई सुराग नहीं लगा है।

    गाड़ी रुकवाई तब पता लगा कि उसे गोली लगी है

    सत्यपाल सिंह सिकरवार ने बताया कि मैं कराहल से आ रहा था। जैसे ही टोल प्लाजा के पास पहुंचा तो सड़क किनारे एक युवक दिखा, जिसके हाथ में खून था। मुझे लगा कि उसे मदद की जरूरत है। गाड़ी रुकवाई तब पता लगा कि उसे गोली लगी है। मैं तुरंत उसे ग्वालियर लाया और रास्ते में से ही एसएसपी को सूचना दी थी।

    इसे भी पढ़ें... ग्वालियर में पिता ने की बेटी की हत्या, पहले आंखों में झोंकी मिर्च, फिर चाकू से किए वार

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.