नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। महाराज बाड़ा स्थित इंडस्ट्रियल म्यूजियम में रखी ऐतिहासिक मशीनों और औद्योगिक धरोहरों की जानकारी अब पर्यटकों को मोबाइल पर मिलेगी। ग्वालियर स्मार्ट सिटी द्वारा इन सभी प्रदर्शित सामग्रियों को बारकोड से जोड़ा जा रहा है। पर्यटक बारकोड स्कैन कर संबंधित मशीन का इतिहास, तकनीकी जानकारी और उसकी कार्यप्रणाली जान सकेंगे।

पुरानी मशीनों पर बारकोड लगाने का काम लगभग पूरा, टेस्टिंग जारी म्यूजियम में शासकीय मुद्रणालय की पुरानी मशीनों, कपड़ा उद्योग, पारंपरिक शिल्प और इंजीनियरिंग से जुड़ी सामग्रियों पर बारकोड लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। फिलहाल इसकी टेस्टिंग की जा रही है। स्मार्ट सिटी के सीईओ टी. प्रतीक राव के अनुसार इस व्यवस्था से पर्यटकों को बिना गाइड के भी म्यूजियम की वस्तुओं की विस्तृत जानकारी मिल सकेगी।