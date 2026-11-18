नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। स्वच्छता में देशभर में उज्जैन का नाम रोशन करने वाले सफाई मित्रों के सम्मान में मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आत्मीयता का अनूठा उदाहरण पेश किया। गीता भवन में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने सफाई मित्रों पर पुष्पवर्षा कर उनका अभिनंदन किया। उनके बीच पहुंचकर बातचीत की, तस्वीरें खिंचवाईं और उनके साथ बैठकर भोजन किया।

मुख्यमंत्री ने प्रत्येक सफाई मित्र को पांच-पांच हजार रुपये की सम्मान राशि देने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि उज्जैन को स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार दूसरी बार देश में प्रथम स्थान दिलाने के पीछे सफाई मित्रों की अथक मेहनत, निष्ठा और समर्पण है। जब शहर की जनता सो रही होती है, तब ये कर्मचारी जागकर शहर को स्वच्छ बनाने में जुटे रहते हैं।

मालूम हो कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में तीन से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में उज्जैन ने लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है। नगर निगम ने इसी योगदान के प्रति आभार जताने के लिए सफाई मित्र सम्मान समारोह और सहभोज आयोजित किया। मुख्यमंत्री ने मंच से सम्मान देने के बजाय सफाई मित्रों के बीच पहुंचकर उनका अभिनंदन किया। महाकाल की सवारी से कोरोना काल तक निभाई जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने कहा कि सफाई मित्रों का योगदान केवल शहर को साफ रखने तक सीमित नहीं है, वे उज्जैन की प्रतिष्ठा और पहचान को भी मजबूत कर रहे हैं। कोरोना काल जैसी कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई।