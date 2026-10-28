पन्ना के जल संसाधन विभाग में लोकायुक्त का छापा, 45 हजार की रिश्वत लेते दो अधिकारी गिरफ्तार

​नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। प्रदेश के पन्ना जिले में सागर लोकायुक्त पुलिस ने जल संसाधन विभाग में बड़ी कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार के बड़े खेल का पर्दाफाश किया है। मझगांय बांध नहर के बिल भुगतान के एवज में रिश्वत ले रहे डिविजनल एकाउंटेंट और लिपिक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है। ​​ग्वालियर निवासी ठेकेदार गौरव तोमर जल संसाधन विभाग के अंतर्गत मझगांय बांध की नहर का निर्माण कार्य करा रहे थे। उनके तीन पेमेंट पहले ही हो चुके थे, लेकिन चौथे और अंतिम बिल को पास करने के नाम पर अधिकारियों द्वारा लगातार रिश्वत की मांग की जा रही थी।

बार-बार चक्कर काटने और मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर ठेकेदार ने इसकी शिकायत सागर लोकायुक्त कार्यालय में दर्ज कराई। ​रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचे गए अधिकारी ​शिकायत के आधार पर लोकायुक्त की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से आज बुधवार 28 अक्टूबर दोपहर को कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान जल संसाधन विभाग के डीए दीपक परिहार को 15 हजार रुपये और लिपिक अरविंद पाठक को 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा गया।