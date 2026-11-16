ग्वालियर में ऑनलाइन गेमिंग से ठगी का बड़ा खुलासा, 10 म्यूल अकाउंट्स में मिला 1.10 करोड़ का ट्रांजेक्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के बहोड़ापुर स्थित ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में लोटस-247 गेमिंग वेबसाइट के जरिए चल रहे ऑनलाइन ठगी के कॉल सेंटर मामले में पुलिस की पड़ताल जारी है। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस नेटवर्क से जुड़े देश के अलग-अलग राज्यों के 10 से अधिक बैंक खातों में 1.10 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ है। यह रुपया ठगी का ही है।
बहोड़ापुर थाना पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि ठगी के इस नेटवर्क से जुड़े देश के अलग-अलग राज्यों के 10 से अधिक बैंक खाते म्यूल खातों के रूप में इस्तेमाल हो रहे थे। इन खातों में 1.10 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ है। पुलिस के अनुसार यह पूरा रुपया ठगी का है। इन बैंक खातों से आगे की लेयर की पड़ताल बैंकों की मदद से की जा रही है।
बहोड़ापुर थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपित गुड्डू उर्फ इंदरल कुमार निवासी बिहार और अजय कुशवाह से पूछताछ में यह भी सामने आया है कि सरगना हैड्रिक्स मोबाइल और टेलीग्राम पर म्यूल खातों की जानकारी उपलब्ध करवाता था। इन्हीं म्यूल बैंक खातों में ठगी का रुपया आता था।
पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि गिरोह का मुख्य सरगना लंदन के मोबाइल नंबर से पूरे नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा था। वह विदेश में बैठकर भारत में ठगी के इस जाल को चला रहा था। पुलिस अब अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की भी जांच कर रही है।
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पुलिस ने मौके से नौ फर्जी सिम कार्ड, 35 मोबाइल और लैपटॉप बरामद किए हैं। इनकी फोरेंसिक जांच से अब यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस ठगी के जाल में देशभर के कितने लोग फंसे हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने एक हजार से ज्यादा लोगों को ठगा है।