ग्वालियर में ऑनलाइन गेमिंग से ठगी का बड़ा खुलासा, 10 म्यूल अकाउंट्स में मिला 1.10 करोड़ का ट्रांजेक्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के बहोड़ापुर स्थित ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में लोटस-247 गेमिंग वेबसाइट के जरिए चल रहे ऑनलाइन ठगी के कॉल सेंटर मामले में पुलिस की पड़ताल जारी है। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस नेटवर्क से जुड़े देश के अलग-अलग राज्यों के 10 से अधिक बैंक खातों में 1.10 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ है। यह रुपया ठगी का ही है।

10 से ज्यादा म्यूल खातों में 1.10 करोड़ का लेनदेन बहोड़ापुर थाना पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि ठगी के इस नेटवर्क से जुड़े देश के अलग-अलग राज्यों के 10 से अधिक बैंक खाते म्यूल खातों के रूप में इस्तेमाल हो रहे थे। इन खातों में 1.10 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ है। पुलिस के अनुसार यह पूरा रुपया ठगी का है। इन बैंक खातों से आगे की लेयर की पड़ताल बैंकों की मदद से की जा रही है।